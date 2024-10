Čínské Tisíce plachet by mohly zakrýt hvězdy, varují vědci

Skupina vědců zveřejnila své obavy z nové čínské satelitní sítě. Její družice jsou totiž výrazně jasnější, než astronomové doporučují. Mohly by narušit pozorování vesmíru víc než americké satelity Starlink.

Tým expertů z Mezinárodní astronomické unie vydal studii, která analyzovala družice systému Tisíce plachet, jejichž cílem je konkurovat systému Starlink společnosti SpaceX. Tyto družice podle astronomů výrazně překračují limity jasu – normy navržené k tomu, aby družice nebránily výhledu do vesmíru.

Jasné jako hvězdy

To planetárním vědcům umožnilo změřit, kolik světla odrážejí zpět k Zemi – čím více ho odrážejí, tím obtížnější je vidět vesmír za nimi. Čínská vláda dala najevo, že během několika příštích let se k síti připojí tisíce družic, což by, jak vědci poznamenávají, mohlo představovat problém pro pozemní teleskopy.

Výzkumnému týmu se podařilo změřit intenzitu světla osmnácti družic a zjistil, že všechny zkoumané družice mají jas přibližně stejný jako většina hvězd na noční obloze.