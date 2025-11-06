Česko zalehla mlha. Meteorolog vysvětluje proč


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

„Jasno až polojasno, zpočátku místy mlhy nebo nízká oblačnost, která se ojediněle udrží do odpoledních hodin.“ Tak zní často předpověď počasí v tomto týdnu pro české území. Proč se nad tuzemskem právě v této době usadila mlha jako z hororu od Stephena Kinga?

Příčinou mlhavého počasí je, že se sem od jihu až jihozápadu dostává příliv teplejšího vzduchu a současně se projevuje vliv tlakové výše se středem východně od Česka. Není to nic zvláštního, tato situace je pro pozdní babí léto vlastně typická.

Výše uvedená předpověď počasí v sobě skrývá jednu nejistotu – ve kterých místech se budou ony mlhy nebo nízká oblačnost vytvářet a v jakých lokalitách přetrvají po celý den (což mimo jiné zásadně ovlivní i výši denních maxim). Na to nemusí být úplně jednoduchá odpověď.

Mlha přichází nečekaně

Mlhy a nízká oblačnost se tvoří především v chladné polovině roku, pro kterou je typický menší příkon slunečního záření při nižší výšce slunce nad obzorem. Důvodem poměrně obtížné předpověditelnosti mlh je obecně vysoká citlivost na konkrétním stavu spodních vrstev atmosféry. Mlha vzniká při stoprocentní relativní vlhkosti, tedy při situaci, kdy se teplota vzduchu rovná teplotě rosného bodu.

Mlha představovala pro staré civilizace zdroj obav. Měnila den v temnotu, takže se k ní vázala spousta legend a příběhů, které ji spojovaly se zlem.

Například v Homérově Iliadě a Odysseji se mlhou zahalují bohové, když chtějí ublížit lidem. Mlha u něj mate smrtelníky a vyvolává v nich strach, který neumí zvládnout.

V severských legendách zase existuje temný svět Niflheim – doslova „říše mlhy“. Jedna z nejstarších částí severského kosmu je chladná, temná, nehostinná, spojená s mrtvými a strachem. V severské kosmogonii pochází část světa z mlhavého prázdna – mlha je tedy spojena s chaosem a smrtí.

A také starověcí Indové se mlhy obávali, což je vidět ve spisu Mahábhárata, kde během bitev přicházejí „mlhy zkázy“ andhakara seslané bohy nebo démony, kvůli nimž bojovníci propadají strachu, protože nevidí protivníka.

Toho je dosaženo zpravidla ochlazováním vzduchových vrstev přilehlých k chladnějšímu povrchu během nočních hodin. Jenže tady už nastává první zádrhel – přesně předpovědět, jak se vzduch v daném místě do rána ochladí a jestli tedy teplota klesne k teplotě rosného bodu, je hodně obtížné. Navíc často bývá předpovídaná nejnižší teplota od hodnoty rosného bodu vzdálená jen pár desetin.

Obecně pravděpodobnější je vznik mlh v údolích nebo kotlinách, za což může výraznější ochlazení vzduchu na jejich dně – k tomu přispívá i stékání během noci ochlazeného, a tedy těžšího vzduchu po svazích dolů. Proto je v noci v údolích chladněji a vznik mlh častější. K tomuto faktoru přispívá dodatečně ještě vliv vodních ploch, zejména jezer, rybníků, přehrad, ale i větších řek. Voda v nich se totiž během noci – díky své velké tepelné kapacitě – ochladí jen o pár stupňů a zůstává tedy často i výrazně teplejší než vzduch. Následně se voda z teplé vodní hladiny vypařuje do studeného vzduchu, ve kterém je ale brzy dosaženo stavu nasycení a vzniká mlha – typicky v podobě různých cárů a chuchvalců.

Při pohledu z letadla je dobře vidět, jak mlha teče korytem řek
Zdroj: ČT24/Vladimír Piskala

Hlavně ve druhé polovině podzimu už je noc dlouhá natolik, že se během ní můžou spodní vrstvy vzduchu ochladit v poměrně tlusté vrstvě, a to zejména při bezvětří. Často se v tomto případě mlha vytvoří nad rozsáhlejšími oblastmi, především v nížinách s rovinatým terénem. Z těchto mlh se navíc může během dne vytvořit i nízká oblačnost, tedy šedivá vrstva mraků ležící často jen pár stovek metrů nad povrchem. K tomu dochází vlivem slabého zahřátí povrchu a přilehlých vrstev vzduchu během dne, případně při výskytu mírného větru, kdy dochází ke „zvednutí“ mlhy od země.

Dalším faktorem, který pomáhá vzniku nízké oblačnosti, je inverze teploty. Ta je typická právě při přílivu teplého vzduchu od jihu ve vyšších hladinách během podzimu i zimy. Na dolní hranici této inverze se hromadí vodní pára, která se vyzařováním tepla ochlazuje, což při dosažení teploty rosného bodu může taky vyústit ve vznik zmíněné nízké oblačnosti.

Jak se rozpouští mlha

Jedna věc je vznik mlh a nízké oblačnosti, druhým pak jejich rozpouštění. V případě mlhy platí, že čím je hustší, tím méně sluneční energie pronikne k povrchu a šance na její rozpuštění tak výrazně klesá. Naopak řídká mlha propouští více slunečních paprsků, a proto se rozpouští poměrně snadno. Obecně dále platí, že silnější vítr je nepřítelem mlh – pokud se tedy během dne v některé oblasti s mlhou rozfouká vítr, mlha se často rychle rozptýlí.

S podzimem přichází mlha, která by se dala krájet. Přináší smog, dopravní nehody i deprese
Mlha nad Prahou

V případě nízké oblačnosti je to ale s vlivem větru složitější – na návětří hor, ale i vrchovin se totiž vlivem vynuceného, i když jen malého stoupání vzduchu nízké oblačnosti daří i při větrnějším počasí. Své o tom vědí třeba obyvatelé Třebíčska, Žďárska nebo Jihlavska, kde se za situací s jihovýchodním větrem setkávají se šedivým nebem třeba i týden v kuse. Zato v závětří kopců se díky takzvanému fénovému efektu, který ohřívá příslušnou část atmosféry, nízká oblačnost často rozpouští.

To je typicky případ Frýdlantského výběžku – v Liberci a okolí tak často může být zataženo, šedivo, mlhavo a chladno, ale severně od hřebene Jizerských hor panuje slunečné a citelně teplejší počasí. Někdy ale stačí změna směru větru jen o pár desítek stupňů a situace s výskytem mlh nebo nízké oblačnosti se může dramaticky změnit.

Ani hory nemají před mlhou imunitu

Obecně platí, že za povětrnostních situací, jaká je teď, panuje slunečné počasí na horách. Nicméně ani tam to není vždy jisté – důležitá je totiž výška horní hranice teplotní inverze. Někdy může ležet až kolem 1200 metrů a pak se mlhavé počasí týká i horských poloh s výjimkou nejvyšších hřebenových partií pohraničních hor.

Výše uvedené faktory jsou příčinou poměrně velké nejistoty předpovědi mlh a nízké oblačnosti, se kterou se obtížně vyrovnávají i dnešní jinak zpravidla velmi dobře fungující numerické prognostické modely. Zde zůstává důležitá role meteorologa, který by svou erudicí i zkušeností měl zajistit takovou interpretaci výstupů numerických modelů, která povede k co nejpřesnější předpovědi. Modely totiž často preferují rychlejší a rozsáhlejší rozpouštění mlh a nízké oblačnosti oproti realitě. Proto při takovýchto povětrnostních situacích předpovědní skóre prognostických modelů poněkud klesá.

Výběr redakce

Soud kvůli pochybení volební komise v Blansku podá trestní oznámení

Soud kvůli pochybení volební komise v Blansku podá trestní oznámení

10:55Aktualizovánopřed 1 mminutou
AI může zničit reklamní model internetu, varuje tvůrce webu

AI může zničit reklamní model internetu, varuje tvůrce webu

před 34 mminutami
Kos z kauzy Dozimetr dostal tříletou podmínku a pokutu 12 milionů

Kos z kauzy Dozimetr dostal tříletou podmínku a pokutu 12 milionů

10:05Aktualizovánopřed 37 mminutami
Ukrajina zasáhla další ruskou rafinérii. Hořel i podnik v Bělorusku

Ukrajina zasáhla další ruskou rafinérii. Hořel i podnik v Bělorusku

před 1 hhodinou
Podvodníci rozšiřují triky, jak vylákat peníze od klientů bank

Podvodníci rozšiřují triky, jak vylákat peníze od klientů bank

před 4 hhodinami
V Kentucky zemřelo při nehodě nákladního letounu nejméně dvanáct lidí

V Kentucky zemřelo při nehodě nákladního letounu nejméně dvanáct lidí

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Šéfem sněmovny je Okamura. Místopředsedové jsou zatím jen dva

Šéfem sněmovny je Okamura. Místopředsedové jsou zatím jen dva

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
USA podle Trumpa „možná pracují“ s Ruskem a Čínou na omezení jaderného arzenálu

USA podle Trumpa „možná pracují“ s Ruskem a Čínou na omezení jaderného arzenálu

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

AI může zničit reklamní model internetu, varuje tvůrce webu

Multimiliardový reklamní model, na němž stojí ekonomika internetu, by se mohl rozpadnout kvůli rozmachu generativní umělé inteligence (AI) a takzvaných velkých jazykových modelů (LLM), jako je například ChatGPT. Na konferenci o AI pořádané deníkem Financial Times před tím varoval Tim Berners-Lee, tvůrce systému World Wide Web (WWW), na němž stojí internet.
před 34 mminutami

Česko zalehla mlha. Meteorolog vysvětluje proč

„Jasno až polojasno, zpočátku místy mlhy nebo nízká oblačnost, která se ojediněle udrží do odpoledních hodin.“ Tak zní často předpověď počasí v tomto týdnu pro české území. Proč se nad tuzemskem právě v této době usadila mlha jako z hororu od Stephena Kinga?
před 1 hhodinou

Moderní léčba cystické fibrózy navrací pacientům normální život

Nový život, se kterým už ani nepočítali. Tak mluví pacienti s cystickou fibrózou o přínosech moderní léčby. Vrozená nemoc postihuje především dýchání a trávení. Dřív se tito lidé dožívali pětadvaceti let, dnes zakládají rodiny a budují kariéry. Jejich příběhy připomíná charitativní kalendář pacientské organizace. Upozorňuje i na ty, pro které účinné léky zatím nejsou.
před 3 hhodinami

Čeští vědci popsali historii Soutoku. Krajina u Dyje je dědictvím doby železné

Nová studie vnesla další odborný pohled na jedinečnost krajiny takzvaného Soutoku, o které se nyní hojně diskutuje v souvislosti s vyhlášením CHKO.
před 6 hhodinami

Dávní dějepisci nepochopili žánr, příběh moru stojí na fikci, tvrdí historici

Tradičně se uvádí, že středověký mor přišel do Evropy z Asie poté, co vznikl na území dnešní Číny. Už některé genetické výzkumy naznačují, že to tak být nemuselo. Nová analýza základního středověkého pramene teď řekla, že jde jen o vymyšlený příběh.
před 22 hhodinami

Nejlepším jazykem pro komunikaci s AI je polština, tvrdí studie

Mezinárodní vědecký tým zkoumal, jaký světový jazyk je nejlépe srozumitelný pro umělé inteligence (AI). Autoři očekávali, že na prvním místě se umístí angličtina, ve skutečnosti ale skončila až šestá. První místo zaujala polština.
4. 11. 2025

Narcistní lidé ničí týmovou práci, ukázal experiment v únikové hře

Lidé, kteří pohrdají schopnostmi ostatních a naopak vyzdvihují ty své, mohou navenek působit jako sebevědomí vůdci. Když se ale ocitnou před úkolem, který vyžaduje týmovou práci, selhávají. Poukázal na to výzkum britských psychologů.
4. 11. 2025

Biologové objevili u brazilských netopýrů neznámý koronavirus

Tým brazilských a japonských biologů objevil u brazilských netopýrů doposud neznámý koronavirus. Virus je sice geneticky poměrně vzdálený od ostatních koronavirů, se známým SARS-CoV-2, jenž způsobuje covid-19, ho ale pojí potenciální schopnost změnit se tak, aby nakazil člověka.
4. 11. 2025
Načítání...