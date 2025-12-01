Česká družice VZLUSAT-2 splnila svou misi, pak shořela v atmosféře


před 21 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, VZLU AEROSPACE

Družice VZLUSAT-2 ukončila svou misi, při které pořídila jako první česká družice snímky České republiky ve vysokém rozlišení. Poté postupně klesala, až sestoupila do atmosféry, kde shořela. Družice byla na oběžné dráze přibližně čtyři roky.

„VZLUSAT-2 byl důležitým milníkem pro vývoj družic ve VZLU Aerospace. Na této družici jsme ověřili svoje schopnosti a technologie, které využíváme v misích dalších. VZLUSAT-2 také potvrdil schopnost České republiky vyvíjet a provozovat vlastní družice,“ uvedl generální ředitel společnosti Josef Kašpar.

Družici naposledy zachytila německá výzkumná stanice Neumayer Station III na Antarktidě. Odkaz na poslední pozorování lze najít na internetových stránkách. Do vesmíru byla družice vynesena 13. ledna 2022 raketou Falcon 9 společnosti Space X.

VZLUSAT-2 byla podle společnosti první českou družicí, která pořizovala barevné i černobílé snímky Země ve vysokém rozlišení. Družice na sobě nesla také vědecké přístroje jako například vesmírný rentgenový detektor nebo přístroj, který měřil nabité částice v okolí družice. Část dat, která družice pořídila, společnost VZLU Aerospace zveřejnila a nabízí je především odborníkům k dalšímu zpracování a využití. Data pochází z období od září 2022 do září 2025.

České družice na orbitě

Společnost VZLU Aerospace aktuálně provozuje na oběžné dráze družici SATurnin-1, kterou vyvinula pro vojenské zpravodajství. Dále pracuje na projektech AMBIC a QUVIK, což má být první český vesmírný dalekohled a jeho start je plánovaný na rok 2028. Vyvíjí také konstelaci VZLUGEM, jejíž start je předpokládaný v roce 2027. V tomto projektu bude několik družic vzájemně spolupracovat. Všechny tyto projekty navazují na misi VZLUSAT-1, která se podle VZLU Aerospace stala nejdéle komunikující českou družicí v historii České republiky a Československa.

VZLU Aerospace je národním centrem pro letectví a vesmír. Společnost dále spolupracovala například na mnoha misích s Evropskou kosmickou agenturou (ESA). Dříve měla název Výzkumný zkušební a letecký ústav.

Výběr redakce

Krajské předsednictvo ANO navrhne vyloučení deseti brněnských zastupitelů

Krajské předsednictvo ANO navrhne vyloučení deseti brněnských zastupitelů

11:19Aktualizovánopřed 12 mminutami
ODS opouští i senátor za českobudějovický obvod Sýkora, míří za Kubou

ODS opouští i senátor za českobudějovický obvod Sýkora, míří za Kubou

před 13 mminutami
Airbus našel vadu na trupu letadel A320, akcie klesají

Airbus našel vadu na trupu letadel A320, akcie klesají

před 23 mminutami
Kallasová: Reparace v podobě zmrazených ruských aktiv by posílila pozici Evropy

Kallasová: Reparace v podobě zmrazených ruských aktiv by posílila pozici Evropy

14:39Aktualizovánopřed 32 mminutami
Úřad v USA spojuje smrt dětí s vakcínami proti covidu. Bez důkazů, tvrdí kritici

Úřad v USA spojuje smrt dětí s vakcínami proti covidu. Bez důkazů, tvrdí kritici

před 34 mminutami
Žádné výhrady vůči mé osobě neměl, sdělil Juchelka po jednání s Pavlem

Žádné výhrady vůči mé osobě neměl, sdělil Juchelka po jednání s Pavlem

12:01Aktualizovánopřed 35 mminutami
Mám z toho velmi dobrý pocit, řekla Schillerová po jednání s Pavlem

Mám z toho velmi dobrý pocit, řekla Schillerová po jednání s Pavlem

11:00Aktualizovánopřed 58 mminutami
Havlíček s Pavlem jednal o hospodářské politice či energetice

Havlíček s Pavlem jednal o hospodářské politice či energetice

09:43Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Věda

Česká družice VZLUSAT-2 splnila svou misi, pak shořela v atmosféře

Družice VZLUSAT-2 ukončila svou misi, při které pořídila jako první česká družice snímky České republiky ve vysokém rozlišení. Poté postupně klesala, až sestoupila do atmosféry, kde shořela. Družice byla na oběžné dráze přibližně čtyři roky.
před 21 mminutami

Úřad v USA spojuje smrt dětí s vakcínami proti covidu. Bez důkazů, tvrdí kritici

Šéf amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) Marty Makary uvedl na stanici Fox News, že deset dětí zemřelo v důsledku očkování proti covidu-19. Svědčí o tom podle něj data shromážděná za vlády předchozího prezidenta Joea Bidena. Podle deníku The New York Times (NYT) chtějí experti na veřejné zdraví data prověřit.
před 34 mminutami

Kočky se Evropou šířily ve stopách římských legionářů, zjistil výzkum

Kočky se v Evropě domestikovaly výrazně později, než se doposud předpokládalo. Zásadní roli v jejich šíření po kontinentu hrálo Římské impérium a jeho armáda. Ukázala to studie italských vědců.
před 51 mminutami

Braillovo písmo nemusí přežít. Vytlačuje ho AI i další technologie

Nedostatek učitelů a konkurence nových technologií. Braillovo písmo, univerzální abeceda, kterou před 200 lety vynalezl Francouz Louis Braille a kterou nyní aktivně používá šest milionů lidí po celém světě, bojuje o přežití, píše agentura AFP.
před 4 hhodinami

Vyhnání Němců zpustošilo české pohraničí. Zaniklé obce mapuje nová publikace

Byly jich tisíce, dnes jejich jména často už téměř nikdo nezná. Ve 20. století zaniklo na území Česka tolik obcí, že jejich seznam už asi nikdy nebude kompletní. Pamětníci mizí, a tak dříve živé vesnice často připomínají už jen opuštěné hřbitovy v lesích. V posledních letech ale klíčí snahy tyto zaniklé osady alespoň připomínat – jednou z nich je i nová publikace.
před 22 hhodinami

Ani v hlubinách se delfíni a velryby nevyhnou věčným chemikáliím

Nový výzkum odhalil, že ani mořští savci, kteří tráví většinu života hluboko pod hladinou oceánu, nejsou imunní vůči toxickým chemikáliím. Vědci odhalili u velryby a delfínů bezprecedentní úroveň kontaminace takzvanými věčnými chemikáliemi, známými pod zkratkou PFAS.
včera v 09:00

I drobný zásah do algoritmu sítě X výrazně ovlivňuje pohled na svět

Stačí jen drobné změny sledu příspěvků a míru polarizace, o kterou by se dříve propaganda musela snažit tři roky, zvládne sociální síť X za týden. Prokázal to nový experiment, jehož autoři testovali schopnosti sítě, která patří americkému miliardáři Elonu Muskovi, zvyšovat či snižovat politické rozdělení americké společnosti.
29. 11. 2025

„Odpadkové pandy“ se začaly domestikovat. Už se to projevuje fyziologicky

Domestikace zvířecího druhu nezačíná u mazlení, ale u odpadků. Právě s nimi tráví američtí mývalové tolik času, že se biologové rozhodli prověřit, jestli se tito tvorové nestávají už také ochočenými.
29. 11. 2025
Načítání...