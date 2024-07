„Byli radostí bez sebe.“ Irský farmář nelegálně objevil tisíce let staré sekery

Irské národní muzeum asi před měsícem obdrželo zásilku dvou seker, které jsou staré čtyři tisíce let. Anonymní odesílatel čepele uložil do krabice, kterou vyplnil pěnou, aby se nástroje nepoškodily. Muž, který vzácné archeologické kousky objevil, se přihlásil teprve teď, informoval deník The Guardian. Nálezcem je farmář z Westmeathu.

„Co jsem vlastně našel, to jsem zjistil asi až o týden později, když to dávali ve zprávách. Přinejmenším mě to překvapilo. Když se nad tím zamyslíte, je to úplná šílenost,“ řekl deníku The Irish Times. Národní muzeum podle něj bylo „z tohohle celého nálezu radostí bez sebe“.

Archeologické nálezy předmětů, u nichž se neví, komu patří, v Irsku připadnou státu a jako národní památky se uchovávají v několika muzeích pro budoucí generace, píše The Guardian.

Vědci z národního muzea se teď chystají navštívit lokalitu, kde farmář sekery našel. Pokusí se tam zjistit více informací o lidech, kteří toto místo před čtyřmi tisíci lety obývali.