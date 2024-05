Brutální boj gladiátorů dětskýma očima. Archeologové objevili v Pompejích unikátní obrazy

„Gladiátoři a lovci, které namalovaly malé děti uhlím na stěny dvora na Via dell'Abbondanza v Pompejích, nám pomáhají lépe pochopit dětství ve starověkém Římě,“ uvedli vědci v elektronickém časopise E-Journal of the Pompeii excavations. „Vystavení extrémním formám násilí, a to už u malých dětí (odhadem ve věku pět až sedm let), není jen problémem dnešní doby s jejími videohrami a sociálními médii. Rozdíl spočívá v tom, že ve starověku byla krev prolitá v aréně skutečná a málokdo ji vnímal jako „problém“ - se všemi možnými důsledky pro psychický vývoj pompejských dětí,“ doplňují vědci.

Kromě obrazů gladiátorů archeologové tento týden odhalili také obrázky tří malých rukou, dvou postav hrajících si s míčem, dvou boxerů ležících na zemi a scénu zřejmě z lovu divočáka. „Společně s psychology z Neapolské univerzity jsme došli k závěru, že bojující gladiátory a lovce autor osobně viděl, než je nakreslil,“ uvedl ředitel archeologického parku Gabriel Zuchtriegel.

Vzpomínky na mrtvé

V dalším domě nově otevřeného parku se objevily pozůstatky patrně starší dvojice, která stejně jako dalších více než 20 tisíc lidí nepřežila výbuch sopky Vesuv. Těla se nacházela poblíž vstupních dveří Domu malířů při práci. Odborníci jsou přesvědčeni, že v době erupce dům procházel rekonstrukcí včetně malování zdí. Dům malířů při práci skrýval také fresky mytologických bytostí, jako jsou římští bohové, mořské panny nebo kentauři. „Mezi mytologickými výjevy je zvláštní obraz, který nemá v repertoáru Vesuvu obdoby, zobrazující malé dítě s kapucí, pravděpodobně zemřelého syna majitelů,“ doplňují archeologové.