OBRAZEM: Archeologové našli v Pompejích zatím neznámé fresky. Patří k nejkrásnějším ve městě

Hlavní restaurátorka Roberta Priscová se tento týden snažila zabránit zřícení jednoho oblouku. „Zodpovědnost je to obrovská, podívejte se na mě,“ řekla, jako by chtěla naznačit, že si na ní stres vybral viditelnou daň, píše server BBC. „Máme vášeň a hlubokou lásku k tomu, co děláme. To, co tu odkrýváme a chráníme, přinese radost i dalším generacím, které přijdou po nás,“ vysvětluje restaurátorka.