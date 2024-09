Astronomové předpověděli, že nad Filipínami shoří asteroid. Vyšlo to

Asteroid o průměru asi jeden metr v noci na čtvrtek shořel jako zářící ohnivá koule v zemské atmosféře nad Filipínami. Byl to teprve devátý asteroid, který se podařilo objevit před dopadem, a bylo tak možné jeho zánik sledovat. Na těleso předem upozornily Americký Národní úřad pro vesmír a letectví (NASA) i Evropská kosmická agentura (ESA).

Americký program Catalina Sky Survey, který pátrá po potenciálně nebezpečných asteroidech, spatřil astronomický objekt pojmenovaný 2024 RW1 několik hodin před jeho vstupem do atmosféry. Metrové asteroidy zasáhnou podle odborníků zemi zhruba každé dva týdny, ale jen velmi zřídka se je podaří objevit dříve, než shoří v atmosféře.

Předpovídat meteory, tedy jasné záblesky, jež objekty vstupující do atmosféry provázejí, je nesmírně složité vzhledem k jejich malé velikosti, rychlosti a dalším faktorům. Poprvé se to podařilo až v říjnu roku 2008, tehdy predikce vyšla také Catalina Sky Survey. Tehdy bohužel zazářil nad neobydlenou oblastí Súdánu, navíc v té době ještě nemělo tolik lidí mobilní telefony, pomocí nichž by meteor nafilmovali. Náhodou ho ale zaznamenali členové posádky letadla Air-France-KLM a také (velmi nekvalitně) jeho stopu zachytily meteorologické družice.