Asi jsme našli kostru d'Artagnana, oznámili francouzští archeologové


před 25 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Kostra nalezená při opravách kostela v Maastrichtu může patřit slavnému francouzskému mušketýrovi d'Artagnanovi, informovala agentura AFP s odkazem na místní média. Šlechtic, který se stal předobrazem pro titulní postavu románu Tři mušketýři spisovatele Alexandra Dumase staršího, zemřel v nizozemském městě před více než 350 lety.

Kostru objevili v hlavní lodi moderního kostela, jehož počátky sahají přinejmenším do 13. století. Stavba procházela rekonstrukcí, protože se v ní v únoru propadla část podlahy. Podle jáhna Jose Valkeho, který byl přítomen při prvních vykopávkách, jsou důkazy o tom, že kostra patří d'Artagnanovi, poměrně přesvědčivé. U kostry ležela kulka, přesně jak popisovaly historické záznamy, a v hrobě se nacházela také francouzská mince ze 17. století.

„Umístění hrobu navíc naznačuje, že to je významná osoba. Kostra se nacházela na místě, kde stál oltář, a v té době byly pod oltářem pohřbívány pouze královské nebo jiné významné osobnosti,“ doplnil Valke v rozhovoru s místním serverem L1 nieuws. Bezprostředně po nálezu kostry kontaktoval Wima Dijkmana, archeologa, který po d'Artagnanových ostatcích pátrá již 28 let. „Jsem vědec, a tak jsem stále velmi opatrný. Ale mám velká očekávání,“ uvedl Dijkman podle serveru.

d'Artagnanova DNA

Kostru vědci převezli do archeologického ústavu ve městě Deventer na východě země. V polovině března z ní byl odebrán vzorek DNA, který v současné době analyzuje laboratoř v Mnichově. Vzorky své genetické informace laboratoři poskytli potomci d'Artagnanových sourozenců.

Všichni za jeden film. Tři mušketýři se vrací na plátna v nové adaptaci
Tři mušketýři

Charles de Batz de Castelmore, hrabě d'Artagnan, sloužil jako mušketýr u francouzských králů Ludvíka XIII. a především Ludvíka XIV. Zemřel při obléhání Maastrichtu v roce 1673, pravděpodobně byl zastřelen mušketou. Místo jeho posledního odpočinku dodnes zůstává záhadou.

Příběhy o životě gaskoňského mušketýra inspirovaly v 19. století Dumase k napsání slavného románu. Díky němu je jméno d'Artagnan známé po celém světě, připomíná AFP. Tři mušketýři se dočkali také četných filmových zpracování.

Írán: Nedovolíme Trumpovi diktovat načasování konce války

Evropská komise schválila český plán využití více než dvou miliard eur ze SAFE

Senát rozhodne o uzákonění Dne české vlajky

Prezident Pavel přijal od ministrů návrhy na nové generály, Babiš jednal se Zůnou

Rozpočet, personální změny i spory s prezidentem. Babišův kabinet vládne sto dní

Německo chce splnit klimatické cíle i pomocí dvou tisíc větrných elektráren

Škoda Auto ukončí prodej v Číně

Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě klesnou na loňskou úroveň

Brněnská botanická zahrada nasadila proti škůdcům dravá slunéčka

Botanická zahrada v Brně zahájila přechod na biologickou ochranu rostlin. Ve sklenících nově proti červcům nasadila dravá slunéčka, která škůdce aktivně vyhledávají a požírají. Důvodem změny je klesající účinnost chemických postřiků – červci si vůči nim postupně vytvořili odolnost.
Ultrazpracované potraviny poškozují plodnost, naznačuje výzkum

Čokoládové tyčinky, zmrzlina, slazené nápoje, sladké pečivo, chipsy, uzeniny, salámy, kuřecí nugetky – to všechno jsou takzvané ultrazpracované potraviny (UPF). Ty dnes tvoří v Evropě asi polovinu potravy a podle nové studie mohou mít vliv na početí i těhotenství. Souvisí nejen se sníženou plodností u mužů, ale také se zpomaleným růstem raných embryí a menšími žloutkovými váčky, které jsou pro raný embryonální vývoj nezbytné.
Vědci poprvé natočili, jak vorvaň dává hlavičku

Dospělý vorvaň může vážit až 52 tun. Když plnou rychlosti narazí do nějakého jiného tvora nebo objektu, může to být hodně bolestivé. O tomto chování vědci zatím slyšeli jen nepotvrzené historky, teď ho ale poprvé nafilmovali ve vysoké kvalitě.
Moře u Špicberků může stvořit bakterie vzdorující antibiotikům

Výzkum usazenin na dně u norského souostroví Špicberky odhalil obrovské množství mikroskopického života, včetně organismů s geny, které umožňují vznik i přenos odolnosti proti většině známých antibiotik.
Sítě místo spánku. Studie zkoumala, jak se u dětí zvyšuje pravděpodobnost budoucí deprese

V poslední době rychle přibývá výzkumů, které popisují, jaký vliv mají sociální sítě na děti. Další kamínek do mozaiky poznání tohoto jevu přinesla nová studie z Velké Británie, která naznačuje, proč vznikají po nadměrném užívání těchto médií duševní problémy.
NASA plánuje vybudovat základnu na Měsíci za dvacet miliard dolarů

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ruší plány na vybudování vesmírné stanice Lunar Gateway na oběžné dráze Měsíce. Místo toho využije její součásti k výstavbě základny na měsíčním povrchu. NASA plánuje uskutečnit projekt v hodnotě dvaceti miliard dolarů (422,5 miliardy korun) během následujících sedmi let, oznámil podle agentury Reuters šéf NASA Jared Isaacman.
Změny klimatu mohou českým zemědělcům pomoci, ukazuje výzkum. Nutná je ale příprava

Klimatická změna ovlivňuje zemědělství nejen lokálně změnou teplot a odlišným rozložením srážek ve vegetační sezoně v dané oblasti, ale také globálně, A to tím, jak se dopady regionálních změn promítají do mezinárodního obchodu a světových cen. Klimatická změna tak mění zažité výhody i nevýhody konkrétních oblastí, včetně Česka, ukazuje nová studie vědců z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe.
