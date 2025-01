Američanka žije dva měsíce s prasečí ledvinou, je to rekord

Vývoj případu této 53leté Američanky je další vzpruhou pro snahy vědců uvést do praxe transplantace orgánů mezi zvířaty a lidmi, které by pomohly s nedostatkem těch lidských. Před Looneyovou dostali geneticky modifikované prasečí orgány jen čtyři další Američané, ale nikdo z nich po zákroku nežil déle než dva měsíce.

„Jsem superžena,“ řekla Looneyová v rozhovoru s AP, přičemž vtipkovala o tom, že při dlouhých procházkách po New Yorku jí členové rodiny nestačí. „Je to nový pohled na život,“ dodala.

Transplantaci jí provedl tým vedený Robertem Montgomerym z newyorské zdravotnické sítě NYU Langone Health. Looneyové už delší dobu nefungovala jediná vlastní ledvina, která jí zůstala poté, co v roce 1999 svou druhou darovala matce. Lékaři jí transplantovali prasečí orgán 25. listopadu a o necelé dva týdny později už mohla odejít z nemocnice. Podle Montgomeryho nová ledvina pracuje „naprosto normálně“.

„Kdybyste ji viděli na ulici, vůbec byste netušili, že je jediným člověkem na světě, co tady chodí s prasečím orgánem v těle, který funguje,“ řekl Montgomery. Lékaři podle AP doufají, že se pacientka bude moci asi za měsíc vrátit domů do Alabamy z New Yorku, kde zůstává kvůli pooperačním kontrolám. „Jsme dost optimističtí, že to bude fungovat (...) dobře,“ dodal Montgomery.