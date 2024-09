Hradečtí lékaři transplantovali ledvinu, dárcem bylo dvojče pacienta

Lékaři Fakultní nemocnice v Hradci Králové provedli 1500. transplantaci ledviny. Měla podobný průběh jako úplně první transplantace na světě v americkém Bostonu před sedmdesáti lety – bratr daroval ledvinu svému jednovaječnému dvojčeti. Bratři Ježkovi věděli přes třicet let, že jednou k výměně ledviny dojde. „Pro naši rodinu to byla rána, ta volba tam byla jasná tím, že jsem jednovaječné dvojče, tak to je nejvhodnější možnost, jak mu pomoci,“ řekl dárce ledviny Jiří Ježek. Hradečtí lékaři byli v roce 1961 v Československu první, kteří ledvinu transplantovali, a to sedm let po Američanech. Sedm českých center vloni transplantovalo 488 ledvin.