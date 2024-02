Zvyknout si nejde, rok na Ukrajině je deset nebo dvacet v běžném životě, říká český legionář

Díky svým schopnostem byl vybrán, aby se v Kyjevě podílel na vzniku mezinárodní legie pro obranu Ukrajiny. Následně dostal příležitost sloužit ve speciálních jednotkách. „Čtyři měsíce jsem bojoval v Luhansku, což bylo mimořádně náročné. Bylo to peklo,“ vzpomenul Trčka.

„Bezpečnost Evropy a to, kde žijeme, pro mě bylo vždycky mimořádně důležité, takže když začala válka v Evropě, tak jsem to bral, že začala válka proti nám,“ řekl zpravodajce ČT na Ukrajině Barboře Maxové Trčka.

„Zvyknout si na hrůzu, utrpení a smrt prakticky nejde. Mám takový zvyk, že pochopení toho, co se tady děje, jsem si odložil po válce. To znamená, že ty věci dojdou. Mám tady nějaký úkol, mojí prací je dostat sem věci pro kluky, kteří zrovna bojují,“ přiblížil dobrovolník. „Jeden rok na Ukrajině je jako deset nebo dvacet let v běžném životě,“ dodal.

Dárky od Santy

V současnosti slouží v Charkově a zabývá se logistikou, jedná se o „propojování těch, kteří chtějí pomoci, a těch, kteří bojují.“

Jan Trčka mezi svými spolubojovníky získal přezdívku Santa. „Když jsem dělal logistiku, tak jsem na balíčky vybavení psal: ‚S láskou od Santy.‘ Takže jim reálně chodily dárky a přezdívka se chytla,“ vysvětlil.