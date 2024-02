Za dva roky otevřené války s Ruskem podle Zelenského padlo 31 tisíc ukrajinských vojáků

Už v rozhovoru s Fox News tento týden Zelenskyj sdělil, že ruské ztráty jsou pětkrát vyšší než ty ukrajinské. List The New York Times nedávno informoval, že Pentagon odhaduje celkové ruské ztráty na zhruba 300 tisíc mužů, přičemž 60 tisíc z nich tvoří padlí.

„Každý člověk je pro nás velkou ztrátou. V této válce zemřelo 31 tisíc ukrajinských vojáků,“ sdělil podle ukrajinské agentury Unian Zelenskyj. Dodal, že jde o velké ztráty, přestože ruská strana se pokouší informace o ukrajinských ztrátách ještě zveličit. „Neřeknu, kolik bylo raněných, protože by Rusko vědělo, kolik lidí zanechalo bojů,“ dodal.

Válka musí skončit jen jedním způsobem, a to naším vítězstvím, vzkázal z letiště Hostomel Zelenskyj

Šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak pak v souvislosti s válečnými zločiny hovořil o špatném zacházení s ukrajinskými zajatci a o deportacích ukrajinských dětí do Ruska. Obvinil také Mezinárodní Červený kříž, že se nesnaží situaci zajatců a deportovaných dětí napravit. „Mezinárodní Červený kříž nenavštívil ani jednoho našeho válečného zajatce v Rusku,“ uvedl Jermak.

Cílem Kyjeva je ale podle něj posoudit zločiny před tribunálem po vzoru norimberských procesů, které proběhly po druhé světové válce s čelnými nacisty. Takto by se podle něj mělo rozhodnout mimo jiné o zločinech spáchaných v ukrajinském Mariupolu, který po intenzivním bombardování obsadili Rusové na jaře roku 2022.

„Neexistuje zločin, kterého by se ruské síly na Ukrajině během války nedopustily,“ sdělil Kostin. Dodal, že soudy už vynesly osmdesát rozsudků v procesech týkajících se možných válečných zločinů.

„Přijedeme do pár minut, ale Rusové útočí na stejné místo i šestkrát.“ Policejní paramedici vyjíždějí do nebezpečných oblastí

Na jaře by se mohla konat mírová konference

Zelenskyj na konferenci prohlásil, že by si letos na jaře přál uspořádání mírového summitu ve Švýcarsku, kde by Ukrajina vypracovala spolu s partnery mírový plán. Ten by byl posléze představen Rusku.

O plánu zorganizovat ve Švýcarsku mírovou konferenci o Ukrajině do letošního léta informoval v pátek na Valném shromáždění OSN šéf švýcarské diplomacie Ignazio Cassis. O uspořádání konference již dříve Švýcarsko požádal Zelenskyj. Rusko se však staví k návrhu odmítavě, napsala agentura AFP.

Zelenskyj v neděli zároveň řekl, že úspěch Ukrajiny v bojích s Ruskem závisí na podpoře Západu. Dodal, že je přesvědčen, že americký Kongres nakonec schválí další pomoc USA Kyjevu ve výši 61 miliard dolarů (asi 1,4 bilionu korun). Poskytnutí další americké pomoci zatím blokují v Kongresu republikáni.