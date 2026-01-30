Zimní počasí si v USA už vyžádalo nejméně 85 mrtvých


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Zimní počasí si ve Spojených státech vyžádalo už nejméně 85 mrtvých, přibližně polovina těchto úmrtí připadá na státy Tennessee, Mississippi a Louisiana, píše agentura AP. Úřady v Mississippi a Tennessee ve čtvrtek mobilizovaly stovky příslušníků Národní gardy, kteří pomáhají lidem uvázlým v autech nebo ve svých domovech bez elektřiny, zatímco se tyto státy snaží vzpamatovat ze zimní bouře, která zasáhla velkou část USA. Jihovýchod země bude podle předpovědí čelit v pátek nové vlně mrazů.

Národní meteorologická služba (NWS) uvedla, že arktický vzduch pohybující se směrem na jihovýchod, způsobí pokles teplot pod minus deset stupňů Celsia ve městech jako Nashville v Tennessee. Více než 79 tisíc domovů a podniků ve státě podle serveru PowerOutage.us zůstává bez elektřiny pět dní poté, co zimní bouře pokryla východní část USA sněhem a ledem.

Kvůli sněhové bouři je v USA více než milion odběratelů bez elektřiny
Husté sněžení v St. Louis v Missouri, 24. ledna 2026

Lidé v souvislosti s počasím umírali mimo jiné na podchlazení, otravu oxidem uhelnatým a při dopravních nehodách, incidentech při bobování či při střetech se sněžnými pluhy.

Třiasedmdesátiletá Glyn Alexanderová vydržela tři dny bez elektřiny předtím, než se rozhodla opustit svůj domov v Belzoni, malém městě v oblasti delty řeky Mississippi. Ve čtvrtek už byla v místním vyhřívaném přístřešku, kde generátor udržoval vnitřní teplotu na 28 stupních Celsia, píše AP.

Sníh pokrývá severní trávník Bílého domu po silné zimní bouři, která zasypala sněhem a ledem velkou část Spojených států
Zdroj: Reuters/Jonathan Ernst

Dlouhotrvající mrazy způsobily rostoucí zoufalství mezi některými obyvateli států na jihu země, kteří nejsou na podobné podmínky zvyklí. Na tísňovou linku v Mississippi volali lidé uvázlí ve svých domovech s tím, že jim docházejí potraviny a léky. Sociální pracovníci v Tennessee se koordinovali s policií a hasiči ve snaze kontaktovat obyvatele, o kterých jejich příbuzní několik dní nedostali žádné zprávy.

Guvernér státu Mississippi Tate Reeves uvedl, že 650 příslušníků Národní gardy odklízí ze silnic popadané stromy a dodává lidem jídlo, deky a další zásoby pomocí nákladních aut a vrtulníků. Národní garda státu Tennessee uvedla, že přibližně 170 vojáků a letců pomáhá se záchrannými pracemi. Gardisté tam pomohli více než dvěma stům lidí uvězněných ve vozidlech a domovech a zajistili dopravu téměř třem stům pracovníků záchranných a zdravotnických služeb.

Představitelé Mississippi podle AP uvedli, že stát se potýká s nejhorší zimní bouří od roku 1994. Jeden z nejchudších amerických států obyvatelům zpřístupnil přibližně osmdesát center, kam se mohou přijít ohřát.

Mrazivé počasí ve východní části USA bude podle předpovědí přetrvávat až do února. O víkendu bude s velkou pravděpodobností vydatně sněžit v Jižní a Severní Karolíně, Virginii a severovýchodní Georgii. V některých částech Severní Karolíny by mohlo napadnout až třicet centimetrů sněhu. Sněžit by rovněž mohlo podél východního pobřeží od Marylandu po Maine.

Zimní bouře v USA má nejméně 62 obětí, o víkendu zemi zasáhne další
Následky sněhové bouře Fern

