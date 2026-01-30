Zimní počasí si v USA už vyžádalo nejméně 85 mrtvých

Zimní počasí si ve Spojených státech vyžádalo už nejméně 85 mrtvých, přibližně polovina těchto úmrtí připadá na státy Tennessee, Mississippi a Louisiana, píše agentura AP. Úřady v Mississippi a Tennessee ve čtvrtek mobilizovaly stovky příslušníků Národní gardy, kteří pomáhají lidem uvázlým v autech nebo ve svých domovech bez elektřiny, zatímco se tyto státy snaží vzpamatovat ze zimní bouře, která zasáhla velkou část USA. Jihovýchod země bude podle předpovědí čelit v pátek nové vlně mrazů.
Národní meteorologická služba (NWS) uvedla, že arktický vzduch pohybující se směrem na jihovýchod, způsobí pokles teplot pod minus deset stupňů Celsia ve městech jako Nashville v Tennessee. Více než 79 tisíc domovů a podniků ve státě podle serveru PowerOutage.us zůstává bez elektřiny pět dní poté, co zimní bouře pokryla východní část USA sněhem a ledem.
Lidé v souvislosti s počasím umírali mimo jiné na podchlazení, otravu oxidem uhelnatým a při dopravních nehodách, incidentech při bobování či při střetech se sněžnými pluhy.
Třiasedmdesátiletá Glyn Alexanderová vydržela tři dny bez elektřiny předtím, než se rozhodla opustit svůj domov v Belzoni, malém městě v oblasti delty řeky Mississippi. Ve čtvrtek už byla v místním vyhřívaném přístřešku, kde generátor udržoval vnitřní teplotu na 28 stupních Celsia, píše AP.
Dlouhotrvající mrazy způsobily rostoucí zoufalství mezi některými obyvateli států na jihu země, kteří nejsou na podobné podmínky zvyklí. Na tísňovou linku v Mississippi volali lidé uvázlí ve svých domovech s tím, že jim docházejí potraviny a léky. Sociální pracovníci v Tennessee se koordinovali s policií a hasiči ve snaze kontaktovat obyvatele, o kterých jejich příbuzní několik dní nedostali žádné zprávy.
Guvernér státu Mississippi Tate Reeves uvedl, že 650 příslušníků Národní gardy odklízí ze silnic popadané stromy a dodává lidem jídlo, deky a další zásoby pomocí nákladních aut a vrtulníků. Národní garda státu Tennessee uvedla, že přibližně 170 vojáků a letců pomáhá se záchrannými pracemi. Gardisté tam pomohli více než dvěma stům lidí uvězněných ve vozidlech a domovech a zajistili dopravu téměř třem stům pracovníků záchranných a zdravotnických služeb.
Představitelé Mississippi podle AP uvedli, že stát se potýká s nejhorší zimní bouří od roku 1994. Jeden z nejchudších amerických států obyvatelům zpřístupnil přibližně osmdesát center, kam se mohou přijít ohřát.
Mrazivé počasí ve východní části USA bude podle předpovědí přetrvávat až do února. O víkendu bude s velkou pravděpodobností vydatně sněžit v Jižní a Severní Karolíně, Virginii a severovýchodní Georgii. V některých částech Severní Karolíny by mohlo napadnout až třicet centimetrů sněhu. Sněžit by rovněž mohlo podél východního pobřeží od Marylandu po Maine.