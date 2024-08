Zimbabwe soudí Čecha. Podcenil přísný režim, říká expertka

Soud v zimbabwském městě Masvingo z administrativních důvodů přesunul soudní líčení s českým turistou na příští týden, oznámil z místa konzul českého velvyslanectví v Lusace Michal Novák, který se měl řízení účastnit. Muže místní policie zatkla na začátku srpna, když ho přistihla, jak natáčí video, ve kterém v angličtině líčil špatnou ekonomickou situaci a dlouhé výpadky dodávek elektřiny a vody v zemi. V autoritářské zemi mu hrozí až dvacet let vězení.

Soudce zamítl žádost o propuštění zadrženého na kauci, protože je podle něj pravděpodobné, že vzhledem k propustnosti hranic by ze země uprchl, napsal zimbabwský web Zimlive. Podle soudce Čech spáchal závažný trestný čin; obvinění z šíření nepravd přitom soud překvalifikoval na šíření nepravd s úmyslem podněcovat veřejnost.

Policisté, kteří poblíž zasahovali u dopravní nehody, mužovy komentáře zaslechli a zatkli ho za šíření nepravd, informovaly weby News24 a Zimlive, podle kterých dotyčnému hrozí až dvacet let vězení.

„Státní úředníci, armáda a policie jsou loajální režimu. Platí tam spousta restrikcí, nesmíte fotit státní budovy, příslušníky policie, natož před nimi natáčet, ještě v angličtině, která je tam hlavním úředním jazykem. Z jejich strany je to cílená provokace,“ upozornila.

Proto byl podle ní Čech obviněn z nejvyšší možné kvalifikace – šíření nepravd s úmyslem podněcovat veřejnost. „Hlídka to vyhodnotila tak, že má na území státu rozvraceče, který tam je za účelem podnícení veřejnosti a opozice proti současnému režimu,“ míní odbornice.

Klíčová obhajoba

Čechův advokát tvrdí, že jeho klient byl obviněn na základě zákona, který byl zrušen. Během slyšení v soudní budově podle médií vypadl proud, což na galerii pro veřejnost vyvolalo smích, načež advokát prohlásil, že přerušování dodávek elektřiny a vody jsou v Masvingu skutečností.

„Můžeme potvrdit, že v Zimbabwe byl vzat do vazby český občan. Jeho případ řeší zastupitelský úřad v sousední Zambii, který se na detaily případu nótou dotázal zimbabwského ministerstva zahraničí,“ sdělila minulý týden mluvčí Černínského paláce Mariana Wernerová. Zároveň tehdy oznámila, že český diplomat se do Zimbabwe vydá, aby dotyčného navštívil a zúčastnil se hlavního soudního líčení. Podle Imgrové dorazil do země ve čtvrtek.