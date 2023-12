Zemřel Wolfgang Schäuble. Pracoval na sjednocení Německa nebo řešil řeckou finanční krizi

Zemřel bývalý předseda Spolkového sněmu, dlouholetý ministr vnitra a financí v několika německých vládách. Výrazný politik Křesťanskodemokratické unie (CDU) Wolfgang Schäuble odešel ve věku 81 let. Jako západoněmecký ministr vnitra se silně zasloužil o sjednocení Německa. Z politiky neodešel ani poté, co ho postřelil útočník v roce 1990, od té doby byl ochrnutý na spodní část těla a byl upoután na invalidní vozík. Později ve funkci ministra financí řešil řeckou finanční krizi, která ohrožovala stabilitu eurozóny. Schäuble byl znám jako houževnatý a chladnokrevný politik železné vůle a jako ministr financí zastávající úspornou politiku.

Schäuble se narodil 18. září 1942 ve Freiburgu v jižním Bádensku. Na univerzitách v rodném Freiburgu a v Hamburku vystudoval práva a ekonomické vědy, studia ukončil v roce 1971. Později byl daňovým úředníkem Bádenska-Württemberska a v letech 1978–1984 pracoval jako právník.

V politice se začal angažovat již kolem dvaceti let, v roce 1961 se stal členem Mladých křesťanských demokratů, členem CDU se pak stal v roce 1965. V roce 1972 byl poprvé zvolen členem Spolkového sněmu, v říjnu 2017 se stal nejdéle sloužícím poslancem německých dějin, když překonal politika z přelomu 19. a 20. století Augusta Bebela.

Do spolkového vedení CDU vstoupil Schäuble v druhé polovině sedmdesátých let jako předseda odborné komise CDU pro sport (1976–1984). Získal si přízeň bývalého kancléře Helmuta Kohla, když působil ve funkci jednatele poslanecké skupiny CDU/CSU (1981–1984). V listopadu 1984 se dostal do kancléřovy bezprostřední blízkosti jako ministr pro zvláštní úkoly a šéf Úřadu spolkového kancléře.