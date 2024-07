Země NATO podpoří příští rok Ukrajinu 40 miliardami eur

Podle jednoho z diplomatů počítá dohoda s tím, že budou státy moci přehodnocovat výši pomoci na další roky na následujících summitech NATO.

Zástupci 32 aliančních států se pokusili připravit shodu, kterou mají příští týden formálně stvrdit hlavy států a vlád na vrcholné schůzce ve Washingtonu. Zatímco 40 miliard pro příští rok našlo podle zdrojů agentur potřebnou podporu, dlouhodobý plán nikoli.

Stoltenberg v červnu navrhl, aby zmíněná částka zůstala minimální podporou pro další roky. Ukrajině by to podle něj přineslo více předvídatelnosti a transparentnosti, kterou pro koordinaci obrany proti ruské agresi potřebuje. Podle šéfa NATO musí Aliance více sázet na společné závazky než na dobrovolné příspěvky jako dosud. Zabránilo by to opakování situace z prvních měsíců letošního roku, kdy se Kyjev kvůli komplikacím na americké politické scéně potýkal s prodlevami v dodávkách pomoci a Rusko mezitím zahájilo ofenzivu na východě Ukrajiny.