Výbuch na jihu Libanonu zabil izraelského vojáka, další zranil

Výbuch v jižním Libanonu si vyžádal život jednoho izraelského vojáka, dalších devět je zraněno, z toho jeden vážně. S odkazem na izraelskou armádu o tom v neděli informovala agentura Reuters. Incident se stal v době, kdy mezi Izraelem a libanonským teroristickým hnutím Hizballáh s vazbami na Írán panuje desetidenní příměří.
Podle informací serveru Times of Israel (ToI) najelo armádní vozidlo na výbušné zařízení nastražené Hizballáhem. Následný výbuch pak zasáhl vojáky, kteří se nacházeli v blízkém okolí. Zranění vojáci byli ihned letecky transportováni do nemocnice, uvedla armáda.
Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojil do regionální války, kterou 28. února zažehly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu, kde následně vytvořil nárazníkové pásmo.
Příměří oznámil americký prezident Donald Trump ve čtvrtek poté, co telefonicky hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a s libanonským prezidentem Josephem Aúnem. V pátek Aún označil příměří za začátek procesu vyjednávání, přičemž přímé rozhovory s Izraelem jsou podle něj klíčové.