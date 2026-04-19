Výbuch na jihu Libanonu zabil izraelského vojáka, další zranil


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK

Výbuch v jižním Libanonu si vyžádal život jednoho izraelského vojáka, dalších devět je zraněno, z toho jeden vážně. S odkazem na izraelskou armádu o tom v neděli informovala agentura Reuters. Incident se stal v době, kdy mezi Izraelem a libanonským teroristickým hnutím Hizballáh s vazbami na Írán panuje desetidenní příměří.

Podle informací serveru Times of Israel (ToI) najelo armádní vozidlo na výbušné zařízení nastražené Hizballáhem. Následný výbuch pak zasáhl vojáky, kteří se nacházeli v blízkém okolí. Zranění vojáci byli ihned letecky transportováni do nemocnice, uvedla armáda.

Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojil do regionální války, kterou 28. února zažehly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu, kde následně vytvořil nárazníkové pásmo.

Příměří oznámil americký prezident Donald Trump ve čtvrtek poté, co telefonicky hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a s libanonským prezidentem Josephem Aúnem. V pátek Aún označil příměří za začátek procesu vyjednávání, přičemž přímé rozhovory s Izraelem jsou podle něj klíčové.

Izraelská armáda vytvořila žlutou linii v Libanonu. Podobně jako v Gaze
Lidé v Libanonu sedí před budovou, na kterou zasáhly izraelské údery, 18. dubna

„Mlčení je amnestií pachatelům." Ukrajinské ženy hovoří o sexuálním násilí ruských vojáků

Obce přibrzdily výstavbu nájemních bytů. Chybí jim státní podpora

před 3 hhodinami
Izraelská armáda vytvořila žlutou linii v Libanonu. Podobně jako v Gaze

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Vláda odmítla Vystrčilovi poskytnout letoun na Tchaj-wan

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Střelec v Kyjevě zabil šest lidí

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Nejméně dvě obchodní lodě zasáhla palba u znovu uzavřeného Hormuzského průlivu

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
V Maďarsku je sečteno, Tisza získala ústavní většinu 141 křesel

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Soud poslal do vazby Američanku obviněnou v případu žhářského útoku v Pardubicích

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Jednání s USA pokročila, k dohodě je však daleko, tvrdí šéf íránského parlamentu

V jednáních se Spojenými státy nastal pokrok, uvedl v sobotu v noci předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Od dosažení závěrečné dohody jsou však obě země podle jeho vyjádření daleko. Informovala o tom agentura AFP.
05:25Aktualizovánopřed 34 mminutami

Ruská armáda na Ukrajině útočí na energetickou síť, zraňuje a zabíjí civilisty a na povrch vyplouvají i další traumata. Stále víc ukrajinských žen promlouvá o sexuálním násilí páchaném ruskou armádou. O své příběhy se podělily i se štábem České televize.
před 1 hhodinou

Bulharsko v předčasných volbách vybírá nový parlament

Bulharsko v neděli v předčasných parlamentních volbách, osmých za posledních pět let, vybírá nový parlament. Průzkumy veřejného mínění za favorita označují nové uskupení Progresivní Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva, jehož považují kritici za proruského.
před 2 hhodinami

KLDR odpálila několik balistických střel, oznámily sousední země

Severní Korea v noci na neděli odpálila několik balistických střel, oznámily sousední země. Podle agentury AFP se jedná o nejnovější z řady odpalů, které tento jadernými zbraněmi vyzbrojený stát v poslední době provedl. Střely podle jihokorejské armády mířily východním směrem. Japonské ministerstvo obrany později uvedlo, že dopadly do vod u východního pobřeží Severní Koreje.
01:03Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Izraelská armáda vytvořila žlutou linii v Libanonu. Podobně jako v Gaze

Vytvoření takzvané žluté linie příměří v jižním Libanonu, která omezuje návrat tamních obyvatel, oznámila v sobotu izraelská armáda. Podobná linie funguje v Pásmu Gazy. Izraelští vojáci v uplynulý den již udeřili na několik podezřelých, kteří se k této demarkační linii ze severní strany přiblížili. V sobotu během přestřelky na jihu Libanonu neznámí ozbrojenci zabili francouzského vojáka mírových jednotek OSN (UNIFIL) a další tři byli zraněni.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Střelec v Kyjevě zabil šest lidí

Šest lidí zemřelo a dalších čtrnáct bylo zraněno, když útočník začal střílet z automatické zbraně na ulici v obytné čtvrti na jihu Kyjeva, informují ukrajinská média. Policie ho zastřelila v supermarketu, kam se uchýlil i s několika rukojmími a nedařilo se s ním vyjednávat. Podle generálního prokurátora Ruslana Kravčenka vraždil 58letý muž pocházející z Moskvy.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Nejméně dvě obchodní lodě zasáhla palba u znovu uzavřeného Hormuzského průlivu

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda jeho přístavů, uvedlo podle agentury AFP velitelství íránských ozbrojených sil. Následně se nejméně dvě obchodní lodě dostaly pod palbu, když se pokusily průlivem proplout, napsala agentura Reuters s odkazem na bezpečnostní zdroje. Teherán průliv dočasně otevřel v pátek. Americký prezident Donald Trump v noci na sobotu řekl, že blokádu ponechá, pokud nebude s Íránem uzavřena mírová dohoda.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
