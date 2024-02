Von der Leyenová bude znovu kandidovat na předsedkyni Evropské komise

„Přijala jsem dnes uvědomělé a uvážené rozhodnutí: chci usilovat o druhý mandát,“ uvedla von der Leyenová podle agentury AFP. Mandát v čele Komise je pětiletý.

Předsednictvo CDU o nominaci rozhodlo jednomyslně, řekl předseda strany Friedrich Merz. Je to podle něj právě zásluhou von der Leyenové, že Evropa zůstala v těžkých letech pandemie jednotná. Má vysokou reputaci v členských státech i daleko za hranicemi EU, řekl o ní Merz.

Pětašedesátiletá von der Leyenová vede Evropskou komisi od prosince 2019 jako první žena v této funkci. Její prioritou byla od počátku zelená politika, za svého mandátu se ale musela vypořádat i s dalšími výzvami, jako byla pandemie covidu-19, migrační krize, plnohodnotná ruská invaze na Ukrajinu či energetická krize. Před svým působením v Komisi byla šest let první ženou v čele německého ministerstva obrany.

Čeká se, že EPP nominaci potvrdí

Nominaci bude muset potvrdit ještě Evropská lidová strana (EPP), jejímž je CDU členem, na sjezdu v Bukurešti začátkem března. Vzhledem k absenci dalších kandidátů z EPP je to ale považováno za formalitu, píše web Politico. Členy EPP jsou německá konzervativní unie CDU/CSU či české strany TOP09 a KDU-ČSL.

Von der Leyenová by pak stála v čele kampaně EPP pro červnové volby do Evropského parlamentu, i když se o křeslo v EP neuchází. O jejím pokračování v čele Komise by na základě výsledků voleb rozhodli prezidenti a premiéři zemí EU, což by pak ještě musel potvrdit EP.

Bývá zvykem, že post obsadí zástupce nejsilnější unijní frakce, kterou podle průzkumů i po letošních volbách patrně zůstane EPP, a to i navzdory nárůstu popularity nacionalistických stran v Evropě. Von der Leyenová tak má velkou šanci zůstat v čele Komise i na další pětileté období.

Právě na tom, jak dobrý bude výsledek EPP ve volbách, budou záležet šance von der Leyenové na znovuzvolení. Jak totiž připomněl web listu The Guardian, v minulých volbách v roce 2019 získala EPP většinu křesel a mohla tak očekávat, že do funkce předsedy EK bude jmenován její kandidát Manfred Weber. Tomu se však nepodařilo získat podporu druhých socialistů, kteří prosazovali dalšího významného kandidáta, Franse Timmermanse. Tato situace pak vytvořila prostor pro von der Leyenovou, kterou překvapivě navrhla německá vláda.