Europarlamentní skupina Identita a demokracie vyloučila AfD

Návrh na vyloučení celé europoslanecké delegace podal šéf frakce Marco Zanni. Pro odluku hlasovali podle německých médií mimo jiné italská Liga, ze které je i Zanni, česká Svoboda a přímá demokracie (SPD), francouzské Národní sdružení (RN) Marine Le Penové nebo belgický Vlámský zájem. Zanni v návrhu uvedl, že Krahovy aféry, a tím i všichni europoslanci AfD, poškozují soudržnost a pověst frakce.

Dříve během čtvrtka spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová uvedla, že již nepovažuje Kraha za lídra kandidátky. Mluvčí Weidelové Daniel Tapp řekl, že Krah „fakticky žádným lídrem už není“. Politik, který se ve středu stáhl z kampaně a rezignoval na post v předsednictvu strany, v čele kandidátky zůstává, AfD nemá možnost, jak ho z ní do eurovoleb vyškrtnout.

Vyloučení AfD z ID je na unijní úrovni vnímáno jako symbolický krok, protože Evropský parlament se znovu sejde až po červnových volbách. Rozhodnutí by podle některých komentátorů mohlo zároveň znamenat, že frakce ID po volbách neposílí tolik, jak se očekává. Pro samotnou AfD je ale čtvrteční verdikt těžkou ranou, protože pravicově populistická strana tak přichází jen dva týdny před volbami do Evropského parlamentu o své obvyklé zahraniční spojence. Televize Welt to v komentáři označila dokonce za knockout.

Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penová se od AfD distancovala již ve středu. Le Penové RN se podle průzkumů po červnových volbách patrně stane nejsilnější francouzskou formací v Evropském parlamentu.

SPD ve středu oznámilo, že s AfD v Evropském parlamentu nebude společně zasedat. „SPD učinila stejné kroky jako francouzské Národní sdružení a italská Liga. Tím považujeme celou věc za uzavřenou,“ sdělil místopředseda hnutí Radim Fiala.