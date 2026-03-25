Volby na Floridě vyhrála demokratka nad republikánem, kterého podpořil Trump


před 24 mminutami|Zdroj: The New York Times, ČTK, The Wall Street Journal

Demokraté v úterý převzali kontrolu nad volebním obvodem na Floridě, do kterého spadá i sídlo republikánského prezidenta Donalda Trumpa v Mar-a-Lago v Palm Beach. Podle deníku The New York Times (NYT) tak zaznamenali překvapivé vítězství ve volbách do státního parlamentu, navíc s jasným symbolickým významem.

Demokratka Emily Gregoryová kandidovala poprvé, dosud působila v oblasti veřejného zdravotnictví. Nyní zvítězila v doplňkových volbách a získala křeslo ve státním parlamentu, které zatím zastával republikán. To se stalo poprvé od roku 2012.

V souboji porazila republikána Jona Maplese, který se prezentoval jako „konzervativní outsider“ a patriot hnutí America First. Prezident ho ještě několik dní před volbami propagoval. Maples však zároveň čelil formální stížnosti, že v daném volebním obvodu nebydlí.

Demokraté vidí svou šanci

Republikánští stratégové tuto i další volební ztráty v amerických státech interpretují jako přirozený pokles, který následuje po velkých úspěších v roce 2024. Demokraté naopak za tím vidí nespokojenost voličů s Trumpem, která by podle nich mohla trvat až do listopadových voleb, kdy se mění Sněmovna reprezentantů a třetina Senátu. Experti očekávají, že Gregoryová bude v listopadových volbách opět kandidovat na plné dvouleté funkční období. Je možné, že dojde k opakovanému souboji s Maplesem.

Přes veškerou symboliku, její vítězství nezmění rozložení sil v zákonodárném sboru, kde mají republikáni drtivou většinu, dodává NYT. Její funkční období, které potrvá do konce roku, však podle listu slibuje, že bude rušné. A to při schvalování rozpočtu v prvním pololetí a také při úvahách o změně volebních pravidel na Floridě. O to se pokoušejí například rovněž republikáni v Texasu či demokraté v Kalifornii. Celkově se pak ve více státech objevují pokusy upravit si volební proceduru ve svůj prospěch, například překreslením volebních obvodů či změnou požadavků na identifikaci voličů při volbách.

Demokratičtí zákonodárci Texasu chtějí útěkem zastavit reformu voleb. Zavřeme je do Kapitolu, hrozí guvernér
Demokratičtí zákonodárci po příletu z Texasu

Stanice CBC ve středu informovala, že Trump označil korespondenční hlasování za podvod pouhých pár dní poté, co svůj hlas odeslal poštou v doplňovacích volbách do Sněmovny reprezentantů státu Florida. Republikánský prezident ve floridském 87. volebním okrese, kde leží jeho klub Mar-a-Lago, hlasoval pro spolustraníka Jona Maplese. CBC se odvolala na záznamy volebního komisaře okresu Palm Beach.

„Korespondenční hlasování je korespondenční podvádění. Říkám tomu korespondenční podvádění a musíme s tím něco udělat,“ řekl Trump na pondělním zasedání vládní pracovní skupiny pro boj s kriminalitou v Memphisu.

Šéf Bílého domu přitom hlasoval právě tímto způsobem navzdory tomu, že byl v té době v Palm Beach a mohl tak využít předčasného hlasování, uvedla stanice.

Jak rozhodne Nejvyšší soud?

Americká média, například The Wall Street Journal (WSJ), CBC či NPR, zmiňují, že konzervativní většina soudců Nejvyššího soudu je připravena zrušit ve 29 státech zákony, které umožňují započítat hlasy došlé poštou i po volebním dni, pokud byly odeslány nejpozději v den voleb.

Během pondělního dvouhodinového slyšení, které se neslo v živé atmosféře, se zdálo, že klíčoví konzervativní soudci sympatizují s argumenty Trumpovy administrativy a Republikánské strany, podle nichž musí být všechny volební lístky v rukou volebních úředníků nejpozději v den voleb, aby mohly být započítány, uvedl list WSJ.

Nejvyšší soud USA
Zdroj: Reuters/Brendan McDermid

Po dronovém útoku hoří klíčový ruský přístav Usť-Luga

Po dronovém útoku hoří klíčový ruský přístav Usť-Luga

Drony letící z Ruska se zřítily v Estonsku a Lotyšsku

Drony letící z Ruska se zřítily v Estonsku a Lotyšsku

Volby na Floridě vyhrála demokratka nad republikánem, kterého podpořil Trump

Volby na Floridě vyhrála demokratka nad republikánem, kterého podpořil Trump

Soud na Slovensku poslal do vazby osobu zadrženou kvůli požáru v Pardubicích

Soud na Slovensku poslal do vazby osobu zadrženou kvůli požáru v Pardubicích

Senát rozhodne o uzákonění Dne české vlajky

ŽivěSenát rozhodne o uzákonění Dne české vlajky

Ropa výrazně zlevňuje v naději na jednání s Íránem

Ropa výrazně zlevňuje v naději na jednání s Íránem

Sněmovna má schvalovat snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň

ŽivěSněmovna má schvalovat snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň

Spojené státy předaly Íránu mírový plán, píše NYT

Spojené státy předaly Íránu mírový plán, píše NYT

Po dronovém útoku hoří klíčový ruský přístav Usť-Luga

V ruském přístavu Usť-Luga u Baltského moře vypukl požár poté, co ho zasáhly drony. Uvádějí to místní úřady i ruské telegramové kanály. Moskva dále tvrdí, že ukrajinský útok připravil o dodávky elektřiny statisíce lidí v Bělgorodské oblasti. Rusko zároveň opět zaútočilo na Ukrajinu, kde v Černihivské oblasti připravilo o dodávky proudu sto padesát tisíc lidí a v Oděské oblasti zabilo nejméně jednoho člověka.
Drony letící z Ruska se zřítily v Estonsku a Lotyšsku

Dron, který přiletěl z Ruska, narazil ve středu brzy ráno do komína estonské elektrárny Auvere, informovala estonská bezpečnostní služba (KaPo). Škody na elektrické síti incident nezpůsobil. Explozi dronu nad svým územím nad středečním ránem podle agentury DPA oznámilo také Lotyšsko.
Volby na Floridě vyhrála demokratka nad republikánem, kterého podpořil Trump

Demokraté v úterý převzali kontrolu nad volebním obvodem na Floridě, do kterého spadá i sídlo republikánského prezidenta Donalda Trumpa v Mar-a-Lago v Palm Beach. Podle deníku The New York Times (NYT) tak zaznamenali překvapivé vítězství ve volbách do státního parlamentu, navíc s jasným symbolickým významem.
Soud na Slovensku poslal do vazby osobu zadrženou kvůli požáru v Pardubicích

Bratislavský krajský soud už v pondělí poslal do předběžné vazby v rámci vydávacího řízení osobu zadrženou v souvislosti s pátečním úmyslným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Plyne to z vyjádření, které poskytl mluvčí soudu Pavol Adamčiak.
Moře u Špicberků může stvořit bakterie vzdorující antibiotikům

Výzkum usazenin na dně u norského souostroví Špicberky odhalil obrovské množství mikroskopického života, včetně organismů s geny, které umožňují vznik i přenos odolnosti proti většině známých antibiotik.
Ropa výrazně zlevňuje v naději na jednání s Íránem

Ceny ropy ve středu výrazně klesají po zprávě, že Spojené státy zaslaly Íránu patnáctibodový plán směřující k ukončení války na Blízkém východě. To zvýšilo naděje na příměří, které by mohlo zmírnit narušení dodávek v regionu, uvedla agentura Reuters. Cena severomořské ropy Brent klesla pod psychologickou hranici sto dolarů za barel.
Spojené státy předaly Íránu mírový plán, píše NYT

Spojené státy předaly Íránu patnáctibodový plán k ukončení války. V úterý to s odvoláním na své zdroje napsal deník The New York Times s tím, že se tak stalo prostřednictvím Pákistánu. O mírovém plánu informovala i izraelská stanice Channel 12, podle níž USA a skupina prostředníků v čele s Pákistánem diskutují o možnosti uspořádat s Teheránem ve čtvrtek mírová jednání na vysoké úrovni. Své požadavky pro jednání si klade i Teherán, uvedl deník WSJ. Mluvčí íránské armády později prohlásil, že USA jednají jen samy se sebou, ne s Teheránem.
VideoPrvní polská základní škola testuje zákaz mobilů

Polská vláda chce od nového školního roku zavést zákaz používání mobilních telefonů na základních školách. Už teď opatření testují jednotlivá vzdělávací zařízení nebo města. Jako první nesmějí zařízení používat žáci v jedné ze škol ve městě Zamość na východě země.
