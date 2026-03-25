Volby na Floridě vyhrála demokratka nad republikánem, kterého podpořil Trump

Demokraté v úterý převzali kontrolu nad volebním obvodem na Floridě, do kterého spadá i sídlo republikánského prezidenta Donalda Trumpa v Mar-a-Lago v Palm Beach. Podle deníku The New York Times (NYT) tak zaznamenali překvapivé vítězství ve volbách do státního parlamentu, navíc s jasným symbolickým významem.
Demokratka Emily Gregoryová kandidovala poprvé, dosud působila v oblasti veřejného zdravotnictví. Nyní zvítězila v doplňkových volbách a získala křeslo ve státním parlamentu, které zatím zastával republikán. To se stalo poprvé od roku 2012.
V souboji porazila republikána Jona Maplese, který se prezentoval jako „konzervativní outsider“ a patriot hnutí America First. Prezident ho ještě několik dní před volbami propagoval. Maples však zároveň čelil formální stížnosti, že v daném volebním obvodu nebydlí.
Demokraté vidí svou šanci
Republikánští stratégové tuto i další volební ztráty v amerických státech interpretují jako přirozený pokles, který následuje po velkých úspěších v roce 2024. Demokraté naopak za tím vidí nespokojenost voličů s Trumpem, která by podle nich mohla trvat až do listopadových voleb, kdy se mění Sněmovna reprezentantů a třetina Senátu. Experti očekávají, že Gregoryová bude v listopadových volbách opět kandidovat na plné dvouleté funkční období. Je možné, že dojde k opakovanému souboji s Maplesem.
Přes veškerou symboliku, její vítězství nezmění rozložení sil v zákonodárném sboru, kde mají republikáni drtivou většinu, dodává NYT. Její funkční období, které potrvá do konce roku, však podle listu slibuje, že bude rušné. A to při schvalování rozpočtu v prvním pololetí a také při úvahách o změně volebních pravidel na Floridě. O to se pokoušejí například rovněž republikáni v Texasu či demokraté v Kalifornii. Celkově se pak ve více státech objevují pokusy upravit si volební proceduru ve svůj prospěch, například překreslením volebních obvodů či změnou požadavků na identifikaci voličů při volbách.
Stanice CBC ve středu informovala, že Trump označil korespondenční hlasování za podvod pouhých pár dní poté, co svůj hlas odeslal poštou v doplňovacích volbách do Sněmovny reprezentantů státu Florida. Republikánský prezident ve floridském 87. volebním okrese, kde leží jeho klub Mar-a-Lago, hlasoval pro spolustraníka Jona Maplese. CBC se odvolala na záznamy volebního komisaře okresu Palm Beach.
„Korespondenční hlasování je korespondenční podvádění. Říkám tomu korespondenční podvádění a musíme s tím něco udělat,“ řekl Trump na pondělním zasedání vládní pracovní skupiny pro boj s kriminalitou v Memphisu.
Šéf Bílého domu přitom hlasoval právě tímto způsobem navzdory tomu, že byl v té době v Palm Beach a mohl tak využít předčasného hlasování, uvedla stanice.
Jak rozhodne Nejvyšší soud?
Americká média, například The Wall Street Journal (WSJ), CBC či NPR, zmiňují, že konzervativní většina soudců Nejvyššího soudu je připravena zrušit ve 29 státech zákony, které umožňují započítat hlasy došlé poštou i po volebním dni, pokud byly odeslány nejpozději v den voleb.
Během pondělního dvouhodinového slyšení, které se neslo v živé atmosféře, se zdálo, že klíčoví konzervativní soudci sympatizují s argumenty Trumpovy administrativy a Republikánské strany, podle nichž musí být všechny volební lístky v rukou volebních úředníků nejpozději v den voleb, aby mohly být započítány, uvedl list WSJ.