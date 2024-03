Venkov a město jako „dva vesmíry“. Volební výsledky se tradičně liší napříč Slovenskem

Tradičně velké rozdíly ve volebních výsledcích vykazují hlasy z venkova a měst. To dokládají i výsledky z loňských parlamentních voleb, kdy ve větších městech vítězila hlavně současná opoziční strana Progresívne Slovensko. Naopak v menších obvodech triumfovaly vládní strany. S podporovateli odlišných politických proudů natáčel na Slovensku štáb ČT.

Strana jednoho z prezidentských favoritů Petera Pellegriniho měla ve Zlatnu dokonce druhý nejvyšší podíl v celém Slovensku – skoro čtyřicet procent. Podle místních to není náhoda, lídr Hlasu–SD totiž do obce s necelými dvěma stovkami obyvatel jezdí pravidelně, skoro s každým tam prý osobně mluvil.

Současný penzista očekává, že se nová hlava státu za Slováky ve světě postaví. „Prezident musí být na svůj stát hrdý – a ne že se budeme chodit někde ptát do zahraničí, co máme doma dělat,“ soudí Gair.

Celý život tráví Jozef Gair v obci Zlatno v Nitranském kraji. Vesnice pamatuje partyzánské boje, i proto se tento muž obává aktuální války na sousední Ukrajině. Podle něj by se konflikt měl řešit mírovou cestou. „Je to lepší než zbrojit. Potom chybějí peníze,“ myslí si.

Konkrétně při pamětním pochodu a pietě k výročí partyzánské války. Na osobní setkání s politiky venkov podle analytiků dá, a to mnohem víc než digitální městský lid. Juraj Mičo z Bratislavy tvrdí, že by měl být prezident hlavně morální autoritou. „Jde o to, aby nový prezident zastával morální principy, aby byl v těchto principech konzistentní. Aby nepřevlékal kabáty,“ tvrdí.

Vadí mu hlavně úpadek hodnot, korupce i vliv dezinformací. „To, co se tady budovalo několik desítek let samostatného Slovenska, se teď hází do koše,“ shrnul svůj pohled. O svém kandidátovy má prý jasno – chce prozápadní osobnost bez kauz.