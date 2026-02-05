Velvyslanectví USA přerušuje styky se šéfem polské sněmovny, prý urážel Trumpa


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Velvyslanectví Spojených států ve Varšavě přerušuje veškeré styky s maršálkem Sejmu, tedy s předsedou dolní komory polského parlamentu. Důvodem jsou urážky a nedostatek úcty k prezidentovi USA Donaldu Trumpovi, oznámil ve čtvrtek na sociální síti americký velvyslanec Tom Rose. Neupřesnil, čím maršálek Wlodzimierz Czarzasty urazil Trumpa, ale pravděpodobně jde o to, že Czarzasty odmítl podpořit Trumpovy snahy získat Nobelovu cenu míru, napsal list Gazeta Wyborcza na svém webu.

„S okamžitou platností nebudeme mít žádná další jednání, kontakty ani komunikaci s maršálkem Sejmu Czarzastym, jehož nehorázné a nevyprovokované urážky namířené proti prezidentu Trumpovi se staly vážnou překážkou našich vynikajících vztahů s premiérem (Donaldem) Tuskem a jeho vládou. Nedovolíme nikomu poškozovat americko-polské vztahy, ani projevovat neúctu k Donaldu Trumpovi, který toho pro Polsko a pro polský lid tolik udělal,“ uvedl velvyslanec.

Maršálek Czarzasty reagoval, že se postavil na obranu polských vojáků bojujících v zahraničních misích před Trumpovým podceňováním jejich role a že nepodpořil kandidaturu prezidenta Trumpa na Nobelovu cenu míru. „Nesmírně si vážím USA jako klíčového partnera Polska. Proto s politováním beru na vědomí prohlášení velvyslance Toma Rose, ale nezměním své stanovisko ve věcech tak zásadních pro Polky a Poláky,“ napsal na sociální síti.

Kritika Trumpovy politiky

Czarzasty už v pondělí na tiskové konferenci prohlásil, že nepodpoří návrh na udělení Nobelovy ceny míru Trumpovi, protože americký prezident „si ji nezaslouží“. Poznamenal také, že „bohužel minulostí se stává pořádek opírající se o mezinárodní právo“ a ve světové politice začíná převládat síla. Místo Trumpovy Rady pro mír je podle maršálka záhodno posilovat Evropskou unii, OSN či Světovou obchodní organizaci, které destabilizuje Trump svou politikou síly a transakcí podnikaných za použití síly, připomněla televize TVN 24.

O Czarzastyho podporu pro návrh udělit Trumpovi Nobelovu cenu míru požádali předseda americké Sněmovny reprezentantů Mike Johnson a předseda izraelského parlamentu Amir Ohana.

Rozzuřená reakce velvyslance Rose na Czarzastyho adresu zdůraznila, jak nejistému balancování čelí politici z polské proevropské koaliční vlády ve snaze udržet si svého nejdůležitějšího spojence, zatímco Trump prosazuje politiku Amerika na prvním místě, kterou mnozí z nich považují za znepokojivou, poznamenala agentura Reuters.

Vyhrocená výměna názorů na sociální síti X vyvolala i reakci polského premiéra Donalda Tuska. „Pane velvyslanče, spojenci by se měli navzájem respektovat, a ne poučovat. Alespoň takto my v Polsku chápeme partnerství,“ napsal Tusk.

Napětí mezi vládou a prezidentem v Polsku roste. Nawrocki využívá práva veta
Karol Nawrocki

