Ve Francii skončilo druhé kolo komunálních voleb, nové radní si volila i Paříž

Ve Francii se v neděli konalo druhé a rozhodující kolo komunálních voleb. Nové radní si lidé volili i ve třech nejlidnatějších městech – Paříži, Marseille a Lyonu, kde žádné volební uskupení nezískalo v prvním kole alespoň polovinu hlasů. Podle dvou exit pollů post starosty Marseille obhájil levicový politik Benoît Payan. Volební místnosti se zavřely ve 20:00. První kolo voleb se uskutečnilo před týdnem.
Podle exit pollů po uzavření volebních místností krajně pravicové Národní sdružení neuspělo ve snaze ovládnout jihofrancouzské město Toulon, píše agentura Reuters. Pro stranu Marine Le Penové to znamená výrazné zklamání.
V Toulonu získalo Národní sdružení 46,5 procenta hlasů a skončilo za středopravicovou kandidátkou Josée Massiovou, která podle průzkumu agentury Elabe pro televizi BFM TV obdržela 53,5 procenta, uvádí agentura.
Podle exit pollu televize TF1/LCI komunální volby v Nice vyhrál Éric Ciotti, spojenec Národního sdružení. Reuters dále píše, že levicový politik Payan pravděpodobně obhájil post starosty Marseille. Ve druhém největším městě Francie tak zřejmě porazil nacionalistu Francka Allisia z Národního sdružení.
Socialisté mohou v Paříži po 25 letech ztratit moc
V Paříži by mohlo dojít ke změně u moci po více než 25 letech socialistické vlády. Mezi socialistickým kandidátem na starostu Emmanuelem Grégoirem a konzervativní kandidátkou, bývalou ministryní kultury Rachidou Datiovou, se totiž rýsuje těsný souboj.
Oficiální výsledky budou přicházet postupně během večera. Celkem se volby konaly ve více než 1500 francouzských obcích. Ve zbývajících více než 33 tisících převážně menších obcí byli vítězové určeni po prvním kole hlasování minulou neděli. Do druhého kola v komunálních volbách ve Francii postupují uskupení, která získala alespoň deset procent hlasů v prvním kole.