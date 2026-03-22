Ve Francii skončilo druhé kolo komunálních voleb, nové radní si volila i Paříž


22. 3. 2026Aktualizovánopřed 19 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Ve Francii se v neděli konalo druhé a rozhodující kolo komunálních voleb. Nové radní si lidé volili i ve třech nejlidnatějších městech – Paříži, Marseille a Lyonu, kde žádné volební uskupení nezískalo v prvním kole alespoň polovinu hlasů. Podle dvou exit pollů post starosty Marseille obhájil levicový politik Benoît Payan. Volební místnosti se zavřely ve 20:00. První kolo voleb se uskutečnilo před týdnem.

Podle exit pollů po uzavření volebních místností krajně pravicové Národní sdružení neuspělo ve snaze ovládnout jihofrancouzské město Toulon, píše agentura Reuters. Pro stranu Marine Le Penové to znamená výrazné zklamání.

V Toulonu získalo Národní sdružení 46,5 procenta hlasů a skončilo za středopravicovou kandidátkou Josée Massiovou, která podle průzkumu agentury Elabe pro televizi BFM TV obdržela 53,5 procenta, uvádí agentura.

Podle exit pollu televize TF1/LCI komunální volby v Nice vyhrál Éric Ciotti, spojenec Národního sdružení. Reuters dále píše, že levicový politik Payan pravděpodobně obhájil post starosty Marseille. Ve druhém největším městě Francie tak zřejmě porazil nacionalistu Francka Allisia z Národního sdružení.

Francouzské komunální volby

Socialisté mohou v Paříži po 25 letech ztratit moc

V Paříži by mohlo dojít ke změně u moci po více než 25 letech socialistické vlády. Mezi socialistickým kandidátem na starostu Emmanuelem Grégoirem a konzervativní kandidátkou, bývalou ministryní kultury Rachidou Datiovou, se totiž rýsuje těsný souboj.

Oficiální výsledky budou přicházet postupně během večera. Celkem se volby konaly ve více než 1500 francouzských obcích. Ve zbývajících více než 33 tisících převážně menších obcí byli vítězové určeni po prvním kole hlasování minulou neděli. Do druhého kola v komunálních volbách ve Francii postupují uskupení, která získala alespoň deset procent hlasů v prvním kole.

Výběr redakce

12:40Aktualizovánopřed 6 mminutami
08:32Aktualizovánopřed 6 mminutami
20:46Aktualizovánopřed 19 mminutami
12:30Aktualizovánopřed 41 mminutami
20:00Aktualizovánopřed 54 mminutami
09:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
před 1 hhodinou
14:17Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Slovinci volili parlament, výsledek bude těsný

Ve slovinských volbách vede pravicová strana expremiéra Janeže Janši s 29,07 procenty před hnutím premiéra Roberta Goloba s 27,91 procenty, uvedly úřady po sečtení 55 procent hlasů. Golob je z liberálního Hnutí svoboda a vládne zemi od roku 2022 v koalici se sociálními demokraty a levicí. Průzkumy těsný výsledek předpovídaly.
08:32Aktualizovánopřed 6 mminutami

20:46Aktualizovánopřed 19 mminutami

Izrael nařídil urychlit demolice libanonských domů na frontě, zmizet mají i mosty

Izrael nařídil armádě, aby urychlila demolici libanonských domů v takzvaných frontových vesnicích. Ministr obrany židovského státu Jisra'el Kac v neděli dle agentury Reuters uvedl, že příkaz vydali on a premiér Benjamin Netanjahu. Cílem je podle něj ukončit nebezpečí, které odtud hrozí izraelským obcím. Zlikvidovány mají být i některé mosty. Náčelník generálního štábu izraelské armády později řekl, že Izrael zintenzivní cílené pozemní operace v Libanonu.
12:30Aktualizovánopřed 41 mminutami

Mnichov bude mít poprvé v historii primátora ze strany Zelených

Bavorské hlavní město Mnichov bude mít poprvé v dějinách primátora ze strany Zelených. Bude jím 35letý Dominik Krause, vyplývá z průběžných večerních výsledků nedělního druhého kola komunálních voleb. Současný primátor města Dieter Reiter už uznal porážku. Jeho sociální demokracie (SPD) vládla z radnice bavorské metropoli nepřetržitě od roku 1984. Lokální média označují výsledek za senzaci.
20:00Aktualizovánopřed 54 mminutami

Volby v Porýní-Falci dle prognóz vyhrála Merzova CDU, AfD mocně posílila

Volby v německé spolkové zemi Porýní-Falc v neděli vyhrála Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze, dle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF získala 30,5 procenta hlasů. Dosud vládní sociální demokracie (SPD) skončila druhá se ziskem kolem 27 procent. Před pěti lety přitom volby jasně vyhrála s 35,7 procenta hlasů. Alternativa pro Německo (AfD), kterou zemská tajná služba hodnotí jako podezřelou z krajně pravicových aktivit, získala dle prognóz pětinu hlasů. Výsledek z voleb před pěti lety tak více než zdvojnásobila. V Bavorsku se pro změnu konaly komunální volby.
09:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Szijjártó během pauz při jednáních EU volal do Moskvy, tvrdí WP. Politik to popřel

Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó o přestávkách pravidelně telefonicky informoval Rusko o průběhu vyjednávání na zasedáních členských zemí Evropské unie, tvrdí s odkazem na unijního bezpečnostního úředníka deník The Washington Post (WP). Dlouho jsme měli podezření, reagoval na zprávu polský premiér Donald Tusk. Szijjártó takové nařčení odmítl a označil ho za fake news. Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) považuje článek spíš za pokus poškodit vládnoucí maďarskou stranu Fidesz těsně před volbami. Tuzemští opoziční politici jsou zprávou WP naopak znepokojeni.
14:17Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Za bezpečnost odpovídá i stát, tepal Červíček výrok Babiše. Vondráček se premiéra zastal

Nedělní debata moderovaná Martinem Řezníčkem se věnovala především požáru haly LPP Holdingu v Pardubicích. Senátor a bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS) kritizoval výrok premiéra Andreje Babiše (ANO), podle něhož si mají firmy zajišťovat bezpečnost především samy, zatímco předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) premiéra hájil a mluvil o nutnosti spolupráce. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib označil Babišův výrok za nehorázný. Vládní zmocněnec Filip Turek (za Motoristy) odmítl, že by kabinet v oblasti bezpečnosti něco zásadního zanedbal. Hosté diskuse se věnovali také tomu, kdo má Česko zastupovat na červnovém summitu NATO.
16:12Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Trump hrozí Íránu zničením elektráren, pokud do 48 hodin neotevře Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump dal v sobotu večer (v noci na neděli SEČ) 48hodinové ultimátum Íránu. Od Teheránu požaduje úplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny, „počínaje tou největší“. Podle Reuters jde o dramatickou eskalaci ve více než třítýdenním konfliktu a naplnění této hrozby by zasáhlo každodenní život běžných Íránců. Íránské revoluční gardy dle Reuters vzkázaly, že pokud Trump své hrozby splní, uzavřou celý průliv a zaútočí na další objekty v regionu spojené s USA.
01:52Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...