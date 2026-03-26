V Súdánu ve středu při dronových útocích zemřelo téměř třicet lidí, píše AFP

Při dvou dronových útocích zemřelo ve středu v Súdánu nejméně 28 lidí, informovala ve čtvrtek agentura AFP s odkazem na své zdroje v místních nemocnicích. Jeden z dronů zasáhl trh ve městě Saráf Umra v Severním Dárfúru, zatímco druhý udeřil na dálnici v Kordofánu. Súdán sužuje téměř tři roky válečný konflikt mezi místní armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF). Kdo za středečními útoky stojí, však není dosud jasné.
Útok v Saráf Umra si podle pracovníka místní kliniky vyžádal životy 22 lidí, včetně jednoho kojence, a dalších sedmnáct osob zranil. „Dron zasáhl cisternu s palivem, která se vznítila a zapálila část tržiště,“ popsal jeden ze svědků.
Druhý dron zasáhl nákladní auto jedoucí po dálnici v provincii Severní Kordofán, která je ovládána súdánskou armádou. Podle pracovníka místní nemocnice, který z útoku obvinil RSF, při úderu zemřelo šest lidí a dalších deset utrpělo zranění.
Válka v Súdánu, kde žije více než padesát milionů obyvatel, vypukla v dubnu 2023 a zasáhla značnou část místní populace. Podle agentury AFP v poslední době vzrostl počet dronových útoků na obou stranách konfliktu a téměř každý den umírají desítky lidí.
OSN označuje súdánský konflikt za nejhorší humanitární krizi na světě. Své domovy během občanské války opustilo na čtrnáct milionů Súdánců a přes čtyřicet tisíc lidí podle OSN zahynulo.