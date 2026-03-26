V Súdánu ve středu při dronových útocích zemřelo téměř třicet lidí, píše AFP


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK

Při dvou dronových útocích zemřelo ve středu v Súdánu nejméně 28 lidí, informovala ve čtvrtek agentura AFP s odkazem na své zdroje v místních nemocnicích. Jeden z dronů zasáhl trh ve městě Saráf Umra v Severním Dárfúru, zatímco druhý udeřil na dálnici v Kordofánu. Súdán sužuje téměř tři roky válečný konflikt mezi místní armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF). Kdo za středečními útoky stojí, však není dosud jasné.

Útok v Saráf Umra si podle pracovníka místní kliniky vyžádal životy 22 lidí, včetně jednoho kojence, a dalších sedmnáct osob zranil. „Dron zasáhl cisternu s palivem, která se vznítila a zapálila část tržiště,“ popsal jeden ze svědků.

Druhý dron zasáhl nákladní auto jedoucí po dálnici v provincii Severní Kordofán, která je ovládána súdánskou armádou. Podle pracovníka místní nemocnice, který z útoku obvinil RSF, při úderu zemřelo šest lidí a dalších deset utrpělo zranění.

Válka v Súdánu, kde žije více než padesát milionů obyvatel, vypukla v dubnu 2023 a zasáhla značnou část místní populace. Podle agentury AFP v poslední době vzrostl počet dronových útoků na obou stranách konfliktu a téměř každý den umírají desítky lidí.

OSN označuje súdánský konflikt za nejhorší humanitární krizi na světě. Své domovy během občanské války opustilo na čtrnáct milionů Súdánců a přes čtyřicet tisíc lidí podle OSN zahynulo.

Vraždění ve Fáširu jeví známky genocidy, míní OSN
Jeden z uprchlíků z města Fášir

Rusko se vrací na prestižní bienále. Nikdy jsme neodešli, vzkazuje kritikům

V Súdánu ve středu při dronových útocích zemřelo téměř třicet lidí, píše AFP

Trosky z rakety zabily v Abú Dhabí dva lidi

Írán se bojí přiznat, že s námi jedná, tvrdí Trump

Ve fotbalové kauze žalobci žádají vazbu pro pět obviněných

Na východě Česka nasněží, o víkendu se oteplí

Jihočeský kraj plánuje zpřístupnit veřejnosti unikátní kaolinový důl Orty

Osobní číslo pro každého zaměstnance. Jednotné měsíční hlášení znamená řadu změn

Dva lidé zemřeli v Abú Dhabí po dopadu části rakety sestřelené protivzdušnou obranou. Další tři osoby utrpěly zranění a poškozena byla řada aut, uvedla místní média. Zraněné hlásí i Izrael. Ten dříve podnikl rozsáhlou vlnu útoků na íránskou infrastrukturu v několika oblastech včetně města Isfahán, napsal deník Ha'arec.
Spojené státy podmínily bezpečnostní garance pro Ukrajinu tím, že se napadená země stáhne z Donbasu. Tato oblast je však ve „vitálním zájmu Ukrajiny“, podotkl bývalý velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský. Zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová v 90' ČT24 zdůraznila význam regionu pro ukrajinskou obranu. Rusko mezitím pokračuje v útocích. Kyjev cílí na ruskou ropnou infrastrukturu. Moderovala Mariana Novotná.
Íránský režim se podle prezidenta USA Donalda Trumpa účastní mírových rozhovorů. Šéf Bílého domu naznačil, že to však íránští činitelé popírají z obav, že je „zabijí jejich vlastní lidé“. V noci na čtvrtek to napsala agentura AFP, podle níž se tak Trump vyjádřil během večeře republikánů v Kongresu. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí ve středu tvrdil, že Teherán nemá v úmyslu s Washingtonem vyjednávat.
Nejznečištěnější vzduch na světě má podle švýcarské analýzy Pákistán. Koncentrace jemných částic v ovzduší tam překročila doporučené hodnoty Světové zdravotnické organizace (WHO) až třináctkrát. Česko se umístilo přibližně v polovině žebříčku.
Britská armáda bude moci vstupovat na palubu a zabavovat lodě takzvané ruské stínové flotily, které budou proplouvat britskými vodami. V noci na čtvrtek to napsala agentura AFP s odvoláním na kabinet premiéra Keira Starmera. Londýn se tak rozhodl v době, kdy další evropské země zintenzivňují své úsilí s cílem narušit fungování stínové flotily tankerů, které Moskva používá k financování své války proti Ukrajině, poznamenala agentura Reuters.
Teherán má zpravodajské informace, podle nichž se jeho nepřátelé připravují na okupaci jednoho z íránských ostrovů, a to za podpory nejmenovaného státu v regionu, prohlásil předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. V případě takovéto nepřátelské akce bude veškerá důležitá infrastruktura této země cílem nepřetržitých íránských úderů, dodal. Tamní ministr zahraničí Abbás Arakčí podle Reuters vyzval sousední země, aby se od USA distancovaly.
Polská vláda myslí svůj dlouhodobý záměr posílit civilní obranu vážně. Podle nových nařízení musejí mít všechny novostavby – s výjimkou rodinných domů – vlastní protivzdušný bunkr. Od začátku roku jich jsou v zemi už desítky nových. Jiné se otevřely po rekonstrukci. Na zvláštní dvouletý program Varšava už loni vyčlenila v přepočtu skoro 200 miliard korun. Polsko má co dohánět. V zemi sice je 16 tisíc krytů z dob komunistického režimu, nedávné kontroly ale odhalily, že použitelná je pouze tisícovka z nich. Ta dokáže ochránit pouhá tři procenta obyvatel.
