V Německu poprvé za čtrnáct let ubylo uprchlíků. S odvoláním na data německé vlády o tom informovala agentura DPA. Zatímco na konci loňského roku lidí s různými druhy mezinárodní ochrany v zemi žilo 3,545 milionu, na konci letošního prvního pololetí to bylo 3,495 milionu.
V Německu poprvé za čtrnáct let ubylo uprchlíků, píše DPA
Za prvních šest měsíců letošního roku klesl počet uprchlíků zhruba o padesát tisíc, uvedla německá vláda. Je to první pokles celkového počtu uprchlíků v zemi od roku 2011.
Důvody úbytku jsou různé, je mezi nimi i vyšší počet deportací či dobrovolných návratů do vlasti. Agentura DPA upozornila také na vysoký počet uprchlíků, kteří splnili podmínky a stali se německými občany. Jen Syřanů, kterých přišlo v letech 2015 a 2016 do země kolem milionu, získalo loni občanství přes 83 tisíc.
Od počátku roku do konce srpna podalo v Německu žádost o azyl zhruba 78 tisíc migrantů. Loni stejnou dobou přijaly úřady na 160 tisíc žádostí. Už v loňském roce přitom bylo žádostí o azyl méně ve srovnání s roky předchozími. V posledních letech jejich počet klesá v celé Evropské unii.