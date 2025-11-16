V Kongu zahynuly desítky horníků při neštěstí v kobaltovém dole


16. 11. 2025Aktualizovánopřed 53 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejméně 32 horníků zahynulo v sobotu při zřícení mostu v kobaltovém dole na jihovýchodě Konga, informovala agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Bilance se může zvýšit.

Mostní konstrukce se zřítila do zaplavené části dolu, uvedl Roy Kaumba Mayonde, ministr vnitra provincie Lualaba. Podle něj bylo dosud nalezeno 32 těl, ale pátrání po dalších možných obětech stále pokračuje. Neštěstí se odehrálo asi čtyřicet kilometrů jihovýchodně od provinční metropole Kolwezi.

„Navzdory přísnému zákazu vstupu do lokality kvůli silným dešťům a riziku sesuvů půdy se nelegální kopáči násilně dostali do dolu,“ uvedl Mayonde. „Ukvapený přechod kopáčů“ podle něj způsobil, že se provizorní most zřítil do zaplaveného příkopu.

Spor o těžební lokalitu

Konžský úřad zodpovědný za kontrolu těžby prováděnou jednotlivci nebo těžebními družstvy agentuře AFP sdělil, že na místě vznikla panika. Podle úřadu se těžební lokalita Kalando již několik měsíců nachází v centru sporu mezi drobnými kopáči a provozovateli dolu, popisovanými jako „čínští partneři“.

Těžební sektor v Kongu se potýká s problémem nevyhovujících pracovních podmínek, využívání dětské práce a korupce.

Země produkuje více než sedmdesát procent světového kobaltu, který je nezbytný pro baterie používané v elektronice a elektromobilech. Většina kobaltu vytěženého v Kongu pochází z obřích průmyslových dolů, ale odhaduje se, že více než 200 tisíc lidí pracuje jako kopáči na nelegálních nalezištích.

Čína zrušila omezení vývozu některých vzácných kovů do USA
Zpracování kovů vzácných zemin v Číně

Výběr redakce

V chovu kachen na jihu Čech je další ohnisko ptačí chřipky

V chovu kachen na jihu Čech je další ohnisko ptačí chřipky

14:35Aktualizovánopřed 1 mminutou
V Kongu zahynuly desítky horníků při neštěstí v kobaltovém dole

V Kongu zahynuly desítky horníků při neštěstí v kobaltovém dole

18:11Aktualizovánopřed 53 mminutami
Zrušení poplatků za obnovitelné zdroje vyjde na 18 miliard, říká Schillerová. Jurečka varuje před plošností

Zrušení poplatků za obnovitelné zdroje vyjde na 18 miliard, říká Schillerová. Jurečka varuje před plošností

před 2 hhodinami
Evropa musí vytrvat v podpoře Ukrajiny. I přes korupční skandál, míní Stubb

Evropa musí vytrvat v podpoře Ukrajiny. I přes korupční skandál, míní Stubb

08:45Aktualizovánopřed 4 hhodinami
V návrhu rozpočtu dopravního fondu nejsou peníze na silnice druhé a třetí třídy

V návrhu rozpočtu dopravního fondu nejsou peníze na silnice druhé a třetí třídy

11:48Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Na Filipínách vypukly rozsáhlé protesty kvůli kauze protipovodňových projektů

Na Filipínách vypukly rozsáhlé protesty kvůli kauze protipovodňových projektů

před 6 hhodinami
U elektronických cigaret se zpřísní pravidla prodeje a označování

U elektronických cigaret se zpřísní pravidla prodeje a označování

před 6 hhodinami
Hamás posiluje podle svědectví kontrolu v Gaze

Hamás posiluje podle svědectví kontrolu v Gaze

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V Kongu zahynuly desítky horníků při neštěstí v kobaltovém dole

Nejméně 32 horníků zahynulo v sobotu při zřícení mostu v kobaltovém dole na jihovýchodě Konga, informovala agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Bilance se může zvýšit.
18:11Aktualizovánopřed 53 mminutami

Národní garda se částečně stáhne z Chicaga a Portlandu, uvádí NYT

Americká vláda stáhne část příslušníků Národní gardy z Chicaga a Portlandu, informuje list The New York Times (NYT) s odvoláním na své zdroje. Opatření přichází několik týdnů poté, co prezident Donald Trump nasazení Národní gardy v obou městech nařídil, a to navzdory námitkám tamních politických představitelů. Trump tento krok odůvodnil vysokou kriminalitou.
před 1 hhodinou

V Chile volí prezidenta, z prvního kola podle odhadů nejspíš nevzejde

Voličky a voliči v Chile v neděli rozhodují o nové hlavě státu, která v čele země od března nahradí levicového prezidenta Gabriela Borice. Průzkumy favorizují v prvním kole exministryni jeho vlády Jeannette Jaraovou, která kandiduje za levicovou koalici a je členkou komunistické strany. Očekává se ale, že nezíská přes 50 procent hlasů a nový prezident vzejde až ze druhého kola volby, které je na programu v prosinci.
01:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Evropa musí vytrvat v podpoře Ukrajiny. I přes korupční skandál, míní Stubb

Příměří na Ukrajině pravděpodobně do jara nebude a evropští spojenci musí i přes korupční skandál, který zachvátil Kyjev, pokračovat v podpoře Ruskem napadené země, zdůraznil v rozhovoru pro agenturu AP finský prezident Alexander Stubb. Evropa si mezitím podle něj bude muset udržet odolnost a odhodlání, aby přečkala zimní měsíce, zatímco Moskva bude pokračovat ve svých hybridních útocích a informační válce po celém kontinentu.
08:45Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Na Filipínách vypukly rozsáhlé protesty kvůli kauze protipovodňových projektů

Desítky tisíc Filipínců v Manile vyšly do ulic demonstrovat kvůli rozsáhlému korupčnímu skandálu, který se týká nekvalitně provedených či nerealizovaných projektů protipovodňové ochrany. AP píše, že protestů se celkem účastní stovky tisíc lidí a že jde o dosud největší akci týkající se této kauzy, do níž jsou zapleteni vlivní členové parlamentu a vysoce postavení vládní úředníci.
před 6 hhodinami

Povolenky ETS 2 by mělo Česko odmítnout, míní ekonomové. Niedermayer nesouhlasí

Česko by mělo odmítnout emisní povolenky ETS 2, shodli se ekonom a hlavní poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník a hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Naopak europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) je pro jejich přijetí, argumentuje snížením nákladů pro „chudé“ rodiny. V Událostech, komentářích z ekonomiky hovořili také o plánech vznikající vlády převést poplatek za obnovitelné zdroje na rozpočet. Debatou provázela Nina Ortová.
08:35Aktualizovánopřed 6 hhodinami

V Polsku se střetávají prezident a premiér

Polský prezident Karol Nawrocki se od svého nástupu do funkce opakovaně dostal do střetu s tamní vládou. V týdnu se navíc osobně zúčastnil kontroverzního pochodu nacionalistů. Nawrockého ambice podle experta míří k vytvoření velké pravicové strany.
před 9 hhodinami

Hamás posiluje podle svědectví kontrolu v Gaze

V době, kdy Spojené státy začínají prosazovat své budoucí plány pro Gazu, se teroristické hnutí Hamás dle obyvatel Pásma snaží rozšířit svou kontrolu nad územím – od regulace cen kuřat až po vybírání poplatků za cigarety. To však vyvolává rostoucí pochybnosti o tom, zda se teroristické hnutí skutečně vzdá své autority, jak přislíbilo, píše agentura Reuters.
před 10 hhodinami
Načítání...