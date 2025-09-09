V Bratislavě začala v úterý ráno evakuace lidí z budov v okolí nálezu letecké pumy z druhé světové války, informovala policie, která v souvislosti s pracemi na zneškodnění bomby uzavře blízko centra slovenské metropole ulice pro veškerou dopravu.
V Bratislavě začala evakuace kvůli nálezu bomby z války
Podle portálu Aktuality.sk se evakuace týká přibližně tisícovky bytů. Policie podle webu ohlásila, že evakuace proběhne mezi šestou a devátou hodinou ranní. Po deváté hodině by poté měly být zahájeny pyrotechnické práce, které by dle odhadů měly být ukončeny do 12:00.
Policie dopředu ohlásila, že v okolí nálezu bomby dopoledne uzavře ulice a jeden z mostů přes Dunaj. Městský dopravní podnik kvůli tomu připravil změny na několika linkách hromadné dopravy.
Bomba byla nalezena v pondělí při stavebních pracích nedaleko nábřeží Dunaje. Za války, kdy bylo Slovensko spojencem nacistického Německa, se v lokalitě nacházela rafinerie Apollo, která se tehdy stala terčem náletů spojeneckých bombardérů. V uplynulých letech tam vyrostla nová čtvrť s výškovými budovami, v jejím bezprostředním sousedství se nachází například Slovenské národního divadlo i velké nákupní centrum.
V širším centru Bratislavy nejde o první případ odhalené nevybuchnuté bomby z druhé světové války. Ze stejného důvodu tam policie před čtyřmi lety vyklidila autobusové nádraží a jeho okolí.