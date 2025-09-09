V Bratislavě začala evakuace kvůli nálezu bomby z války


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK, Aktuality.sk

V Bratislavě začala v úterý ráno evakuace lidí z budov v okolí nálezu letecké pumy z druhé světové války, informovala policie, která v souvislosti s pracemi na zneškodnění bomby uzavře blízko centra slovenské metropole ulice pro veškerou dopravu.

Podle portálu Aktuality.sk se evakuace týká přibližně tisícovky bytů. Policie podle webu ohlásila, že evakuace proběhne mezi šestou a devátou hodinou ranní. Po deváté hodině by poté měly být zahájeny pyrotechnické práce, které by dle odhadů měly být ukončeny do 12:00.

Policie dopředu ohlásila, že v okolí nálezu bomby dopoledne uzavře ulice a jeden z mostů přes Dunaj. Městský dopravní podnik kvůli tomu připravil změny na několika linkách hromadné dopravy.

Pyrotechnici zneškodnili leteckou pumu v Porubě. Policie evakuovala tisícovku lidí
Pyrotechniky zneškodněná letecká puma

Bomba byla nalezena v pondělí při stavebních pracích nedaleko nábřeží Dunaje. Za války, kdy bylo Slovensko spojencem nacistického Německa, se v lokalitě nacházela rafinerie Apollo, která se tehdy stala terčem náletů spojeneckých bombardérů. V uplynulých letech tam vyrostla nová čtvrť s výškovými budovami, v jejím bezprostředním sousedství se nachází například Slovenské národního divadlo i velké nákupní centrum.

V širším centru Bratislavy nejde o první případ odhalené nevybuchnuté bomby z druhé světové války. Ze stejného důvodu tam policie před čtyřmi lety vyklidila autobusové nádraží a jeho okolí.

Načítání...