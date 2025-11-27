V bojích na Ukrajině zemřel sedmadvacetiletý Čech

V bojích na Ukrajině zahynul sedmadvacetiletý Čech, informovala škola v Uherském Hradišti, kde mladík dříve studoval. Podle dostupných informací jde o pátého českého občana, který padl v bojích na území Ruskem napadené země.
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště o úmrtí svého bývalého studenta informovala ve středu na facebooku. „Minulý týden nás zasáhla smutná zpráva. Ve válce na ukrajinské frontě u Izjumu zahynul náš bývalý student kamenosochařského oboru, Jirka Kotrla. Bylo mu 27 let. Čest jeho památce,“ uvedla škola.
Bývalou třídní učitelku zesnulého Karlu Stránskou o jeho smrti informovala jeho matka. Ředitel školy Ivo Savara řekl, že mladík na škole studoval do třetího ročníku, poté z ní odešel. Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake bez dalších podrobností uvedl, že úřad o případu ví a komunikuje s rodinou.
„Jirka mi utkvěl v paměti, byl výtvarně talentovaný, měl velký smysl pro detail, byl poctivý, dokázal s úkolem strávit moc času, šel do hloubky a vše bral vážně,“ řekla o něm Stránská. Učitelé na daném oboru našli práce, které dělal ve třetím ročníku, a předají je jeho matce.
Padlí dobrovolníci
Podle dostupných informací přišel o život první Čech při bojích s ruskou armádou v Donbasu v červnu 2022. V březnu 2023 padl druhý dobrovolník. O dva měsíce později zemřel zakladatel Projektu Phoenix, český medik, který byl vážně zraněn po zásahu šrapnelem na Donbase a poté převezen do pražské Ústřední vojenské nemocnice.
Loni v únoru informoval účet Vozím drony na Ukrajinu o úmrtí českého dobrovolníka, který bojoval na ukrajinské straně, u města Avdijivka.