Útok na Fica povede k zostření polarizace slovenské společnosti, shodují se Fischer a Špidla

Atentát na premiéra Roberta Fica (Smer–SD) slovenskou společnost ještě více roztříští a zpolarizuje, shodli se ve středečních Událostech, komentářích bývalí premiéři Jan Fischer a Vladimír Špidla (SOCDEM) a historik a slovakista Michal Stehlík. Varovali zároveň před využíváním této tragické události k politickým účelům.

Útok na Fica považuje Stehlík za obrovské překvapení. „Samozřejmě se objevily snahy to srovnávat s něčím v historii nebo v dějinách, nemáme tady nic podobného, zejména v tom našem středoevropském prostoru,“ poznamenal s tím, že jde o mimořádnou situaci. „Samozřejmě už teď existuje spousta interpretací, do jaké míry to svědčí o rozdělené společnosti, do jaké míry je Slovensko na nějaké křižovatce. I z hlediska toho, jaké emoce to následně vzbudilo,“ řekl. Podle Stehlíka je nicméně namístě opatrnost. „Jsme hodiny od samotného útoku, jak ty věci dokážeme dávat k sobě – jestli je to důsledek něčeho, nebo se jedná o konkrétního člověka, který v rámci nějaké životní frustrace udělá zoufalý čin. Byl bych maličko opatrný, dávat to do nějakého velkého interpretačního rámce,“ podotkl.

„Napadání liberální demokracie“ Fischer se domnívá, že událost povede ke zhoršování fragmentace a polarizace slovenské společnosti. „Tohle je, v uvozovkách, skvělá půda pro politiky, aby si na tom odehráli – a už to začalo – svoje. Aby obvinili toho či onoho, aby obviňovali média. A všimněme si prvních výstupů zástupců některých stran, co tam zaznívalo. Ostrá kritika médií, zjevná kritika takzvaných liberálních médií, čili napadání hodnotových principů, jako je liberální demokracie, je něco, co se tam objevuje zjevně, nikoliv poprvé. A to je, myslím si, velmi, velmi varovný signál,“ upozornil Fischer. „Když toto teď slyšíte, je to něco, co se prostě skutečně nemělo stát, ale stalo se. A nedělám si iluze, že to nepovede k zostření polarizace slovenské společnosti, politického boje a využití této tragédie k politické agendě,“ dodal.

Také podle Špidly událost společnost roztříští a zpolarizuje. „A bude mnoho tendencí to využívat, pracovat s tím v rámci nějakého politického zápasu a třeba velmi bezohledně, to je prostě realita,“ míní. Slovensko je podle něj nicméně dobře zakotvené jak v NATO, tak v Evropské unii. „Takže si nemyslím, že by následovala zásadní změna zahraničně politické orientace Slovenska,“ řekl. Ani Stehlík nyní příliš nevěří v klid, ale spíše očekává roztříštěnost. „Když už se používají několik desítek minut po tom činu pojmy jako občanská válka, jenom ten vyostřený slovník, který tam padá, tak toho budeme asi svědky i nadále a to je i pro slovenskou společnost vlastně trošku negativní, že se budou vytahovat nějaké historické příklady, budou se ohýbat, manipulovat,“ varoval. Podle něj to bude možná ale jen jedna část toho, jak bude veřejný prostor na Slovensku po této události vypadat. „Teď je to velmi emoční, ale také souhlasím s tím, že tam rozhodně dojde k manipulaci a využívání této záležitosti, ať to bude jakkoliv,“ dodal.