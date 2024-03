USA apelovaly na Kyjev, aby přestal s útoky na ruské rafinerie. Obávají se cen ropy

před 33 m minutami | Zdroj: ČTK , Financial Times

Spojené státy požádaly Ukrajinu, aby přestala útočit na ruské rafinerie, napsal britský list Financial Times (FT) s odvoláním na nejmenované zdroje. Washington se podle nich obává, že údery na ruskou ropnou infrastrukturu by mohly vést ke zvýšení světových cen ropy a vyprovokovat Moskvu k odvetným akcím. Ukrajinská vicepremiérka Olha Stefanišynová v reakci na to podle ukrajinské stanice Hromadske sdělila, že ruské rafinerie jsou podle některých představitelů z armádního hlediska legitimním cílem útoků.