Uprchlí Rusové čelí obtížím. Lotyšsko i Finsko přitvrzují a kritiky Putina nerozlišují

Mezi Rusy, kteří od začátku odsuzují ruskou agresi proti Ukrajině, patří i Anton Dolin. V rodném Petrohradu mu za to hrozí patnáct let vězení. Utekl poté, co mu někdo označil dveře bytu znakem Z, což je symbol invaze. „Prohlásili o mně, že jsem zahraničním agentem. To znamená, že jsem nepřítelem státu,“ konstatoval disident.

Dolin našel útočiště v lotyšské Rize, kde působí jako novinář exilového ruského serveru Meduza. „Doma jsem pronásledován. Tady mám ale také pocit, že jsem podezřelým nepřítelem i tohoto státu,“ stěžuje si Dolin.

Přísná pravidla dopadají i na disidenty

Lotyšsko vůči Rusům obecně přitvrzuje kvůli obavě ze silného vlivu Kremlu na zdejší menšinu, přičemž neúmyslně komplikuje život i uprchlému kritikovi Putinova režimu. Dolinova rodina v zemi nedostala povolení k pobytu a nemůže legálně pracovat, a tak musí opět kočovat.

„Pokusíme se dostat schengenské vízum a odstěhovat se do jiné země, předpokládám, že do západní Evropy,“ uvedl Dolin.