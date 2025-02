Ukrajinci v Kurské oblasti postoupili až pět kilometrů za ruské linie, uvádí ISW

Ukrajinské síly postoupily v ruské Kurské oblasti až pět kilometrů za ruské linie jihovýchodně od okresního města Sudža, které obsadily už dříve. Píší to analytici z Institutu pro studium války. Informace o nových ukrajinských útocích v ruském regionu přicházely už ve čtvrtek. Moskva tvrdila, že všechny odrazila. Kyjev zatím tyto zprávy nekomentoval.

„Je to oblast, kde Ukrajinci na rozdíl od zbytky fronty mají iniciativu a jsou to oni, kdo otevírá nové operace. Rusové se o to pokusili, ale jejich postup ve vytěsňování Ukrajinců se zastavil,“ shrnul situaci na bojišti v ruském regionu generálporučík ve výslužbě Pavel Macko, bývalý velitel ve Výcvikovém centru spojeneckých sil NATO.

Geolokalizované záběry zveřejněné 6. února podle ISW naznačují, že ukrajinské síly postoupily jihozápadně od obce Machnovka jihovýchodně od Sudži a také severně a východně od obce Čerkasskaja Konopelka, která se nachází na východ od Sudži. Zmocnily se rovněž obcí Kolmakov a Fanasejevka severně, respektive jihovýchodně od Čerkasské Konopelky.

Jeden z ruských válečných bloggerů spojených s Kremlem tvrdí, že ukrajinské síly Čerkasskou Konopelku obsadily, ale dva další toto tvrzení popřeli, upozornil ISW.

Některé ruské zdroje tvrdí, že ukrajinské síly prorazily u obce Ulanok, nebo že se vesnice dokonce zmocnily, nicméně jiné zdroje tato tvrzení také popírají. Analytici ISW uvedli, že dosud nemají k dispozici geolokalizované důkazy, které by potvrdily, že ukrajinské síly v Ulanoku operují.