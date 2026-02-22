U fronty na Ukrajině chybí zdravotníci. Krev odebírají i během ostřelování


před 5 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Ukrajině chybí zdravotnický personál
Zdroj: ČT24

Ukrajinské nemocnice v místech ležících v blízkosti fronty se potýkají s nedostatkem pracovníků. Příkladem je Záporoží, kde lékaři a zdravotní sestry ošetřují nemocné i během silného ostřelování.

Například v jedné ze záporožských nemocnic odešla jen za poslední rok kvůli ostřelování až čtvrtina tamního zdravotnického personálu. Většina z nich mířila buď na západ země nebo rovnou do zahraničí.

Město od aktivních bojů dělí necelých dvacet kilometrů. Pacientů neustále přibývá. Lékaři ošetřují hlavně zranění způsobená právě ostřelováním. Narůstá ale i počet případů lidí s chronickým onemocněním, jejichž stav se kvůli válce kriticky zhoršil.

Štáb ČT navštívil polní nemocnici poblíž ukrajinského Bachmutu
obrázek

Během ostřelování, které Záporoží zažívá i několikrát denně, mají lékaři často strach nejen o vlastní pacienty, ale i o své blízké. Během poplachů někdy není dostupný ani mobilní signál. „Zdravotní sestra navíc může během výbuchu brát například krev nebo provádět jiné činnosti. A tohle vše ještě víc komplikuje naši práci,“ podotýká lékařka Valerie Tavrovová.

Ne všichni chtějí odejít

I proto má vedení nemocnice obavy z dalšího odlivu důležitého personálu. Kvůli kritickému nedostatku zaměstnanců musí často zdravotníci během směny vypomáhat hned v několika odděleních. To je případ i Natalie Nazarové, která pracuje jako zdravotní sestra. V Záporoží našla útočiště, její rodný dům zůstal na území, které okupuje Rusko. „Oba synové slouží v armádě. Proto jsem musela odejít,“ vysvětlila.

Pro zraněné civilisty je návrat do života dlouhý proces, říká šéfka léčebného centra na Ukrajině
Olga Rudneva, výkonná ředitelka rehabilitačního centra Superhumans

Navzdory velkému riziku značná část zbylých lékařů a zdravotních sester tvrdí, že z města odejít nehodlá. „Kam bych jela? Každý den léčím vnitřní uprchlíky, kteří přišli o všechno, a vidím, jak je pro ně těžké žít jinde,“ popsala Tavrovová.

Místní vláda se snaží lákat nové zdravotníky i z bezpečnějších částí země – zatím ale neúspěšně. Do regionu přijíždí především lidé z míst, kde se vedou aktivní boje. Právě vnitřní vysídlenci tak teď tvoří opěrný bod zdravotnictví u fronty. 

před 5 mminutami
