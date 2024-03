Tuskova vláda zahájila změny v justici. Žádá rezignaci členů „zpolitizovaného“ ústavního soudu

Usnesení Sejmu nemá stejnou právní sílu jako zákon, ukazuje ale směr, jakým se Tuskova vláda chce vydat. „Bylo přijato usnesení napravující ústavní krizi z let 2015 až 2023,“ prohlásil maršálek Sejmu Szymon Holownia.

Usnesení odkazuje na období před devíti lety, kdy končící kabinet jmenoval náhradu za soudce, kterým končil mandát. Tehdy nastupující konzervativní vláda Práva a Spravedlnosti ale nominace ignorovala a dosadila do tribunálu spřízněné lidi.

Pravicová opozice mluví o zbytečném kroku a porušení ústavy. „To usnesení má stejnou výpovědní hodnotu, jako kdybyste se usnesli na výměně krále Anglie,“ pronesl poslanec a předseda strany Právo a Spravedlnost Jaroslaw Kaczyński.

Hlubší změny na cestě

Nový liberální kabinet se zjevně hodlá pustit do otevřeného boje s ústavním soudem. „Máme co do činění s politickým symbolem a předzvěstí dalších akcí – po usnesení přijde i návrh zákona i změny ústavy,“ míní politický komentátor Wirtualna Polska Patryk Michalski.

Kritizovaná předsedkyně ústavního soudu Przylembská odmítla usnesení Sejmu i výtky, že je tribunál zpolitizovaný. Rezignace soudců neočekává. „Odporuje to celkovému stavu věcí a také právu,“ reagovala Przylembská.

Vládní většina s reformou justice spěchá, protože na ní závisí rychlé odblokování peněz z unijních fondů. Kromě usnesení v Sejmu ale zatím víc nezmůže, změnu zákonů totiž chce vetovat prezident Andrzej Duda, který vzešel z konzervativní strany Právo a spravedlnost.