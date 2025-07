Turisté se navzdory válce vrací na západ Ukrajiny, úřady to nedoporučují

Rusko pokračuje v masivních útocích na Ukrajinu, výbuchy se ozývaly v Charkově, Moskva ovšem udeřila i na západě země. Donedávna přitom agresor cílil na východ a jih Ukrajiny, západ zůstával až na výjimky větších útoků ušetřen. Také proto se tam v minulých měsících začali vracet zahraniční turisté. České úřady to ale nadále nedoporučují. V Koločavě natáčel štáb ČT se zpravodajkou Darjou Stomatovou.

Túry na vrcholky Karpat, vesnické prostředí a příběhy o zbojnících v lesích. Místo organizovaných turistických zájezdů se do Koločavy vydávají zahraniční zájemci spíš individuálně. Řada z nich to bere jako vyjádření podpory a náklonnosti zemi bojující proti ruské agresi.

„Turismus sem přináší peníze. Takže než abych je posílala, tak je sem radši takhle přivezu, přijde mi to fajn,“ nechala se slyšet česká turistka Eliška. Další turisti Linda a Zdeněk míní, že kdyby se zdůraznilo, že okolí Koločavy je bezpečnější než zbytek Ukrajiny, nalákalo by to zpět turisty.

Kvůli obavám svých rodin z pokračující ruské války vůči Ukrajině se sem leckterý turista vydává na zapřenou. Například slovenský turista Marek doma oznámil, že bude na dovolené v Rumunsku – doopravdy je ale na Ukrajině. „Nehledě na válku sem jezdíme každý rok, ale vždycky je to tajně,“ uvedl další slovenský cestovatel Igor.