Tři sestry spojil útěk před Rusy. Zvířata u Pokrovsku neopustí

Lidé se masivně evakuují z okolí Pokrovsku. Poptávka je velká, a tak se na převoz čeká i několik týdnů. Pod tlakem ruských vojsk se sestěhovaly i tři ukrajinské sestry. K jejich velkému hospodářství v bombardované obci se ale kvapně přibližuje fronta a ženy řeší, co se zvířaty.

Společně zdolaly pěšky osmnáct kilometrů, když už se nad cestou volně pohybovaly ruské drony. „Je to člen rodiny. Jak bych ji mohla opustit? Vím, že to někteří dělají. Zvířata byla sama. Prostě odešla,“ konstatovala Valja.

Ukrajinci, kteří měli v obcích u Pokrovsku hospodářství, musí zvířata narychlo převézt, prodat nebo v nejhorším případě vypustit do přírody. Druhá ze sester Valja postupně vyvezla na kole své věci a pak se vrátila pro svou krávu.

„Jsme spolu. Když jedna něco uslyší, tak zakřičí: schovejte se! A my se schováme,“ popsala situaci první ze sester Natalja z Hannivky u Dobropillji.

Třetí ze sester Taťjana ze své vesnice nad Pokrovskem utekla na poslední chvíli. „Sousedi volali, že můj pes se spolu s nimi dostával ze zavaleného krytu. Nevím, co s ním teď je. Říkají, že tam už jsou Rusové,“ uvedla Ukrajinka.

Když se domů vrátila naposledy, dům už sežehly plameny. Sedm jejích sousedů stále v obci zůstávalo. „(Dobrovolníci) mi řekli, že na obec Šachovo už nejezdí. Radila jsem jim, zkuste to přes Kutuzovku a nějak se tam prorvete. Řekli: už tam nejedeme,“ vypráví Valja.

Bezpečí zvířat prioritou

Sestry si našly dům daleko od fronty, ale zatím není nikdo, kdo by pomohl s evakuací. V krajních případech lidé své hospodářství nejčastěji opouští, přestože jim zajišťovalo obživu.

Valja, Natalja a Taťana jsou odhodlány svá zvířata odvézt do bezpečí. Mají šest koz, které plánují vézt v jednom autě. „Nevím, kolik to teď stojí. Je to dražší. Musím zavolat. Peníze snad seženeme, ale taky můžeme na převoz čekat,“ podotkla Valja.

Přeprava zvířat by tyto tři sestry vyšla na zhruba třicet tisíc hřiven, tedy přes patnáct tisíc korun, přičemž minimální důchod je na Ukrajině tři tisíce. Čím více se frontová linie přibližuje, tím dražší je tato služba.