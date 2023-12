Tisíce Ukrajinců žádají stát o příspěvek na opravu domů. Proces ale často brzdí byrokracie

Někteří Ukrajinci se pustili do oprav bez pomoci státu. „Odmítli jsme nová okna, která nám nabídli. Přišli s kompletní výměnou, ale my máme rámy neporušené. Proč to na zimu bourat?“ ptá se Alexej, který žije v obci Posad-Pokrovske už více než šedesát let.

Práce tu začaly i proto, že v březnu téměř vylidněnou vesnici navštívil prezident Volodymyr Zelenskyj a slíbil její obnovu. Podobně poničené jsou ale v okolí Mykolajivu desítky obcí. „Existují státní programy nebo ty od mezinárodních partnerů, jsou tu i regionální podpůrné programy. V současné době máme 4760 žádostí, z nichž téměř dva tisíce je ve městě Mykolajiv,“ informoval představitel Mykolajivské oblasti Vitalij Kim.