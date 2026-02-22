Tajná služba oznámila zastřelení muže, který chtěl vniknout do Trumpova sídla

Americká tajná služba v neděli odpoledne SEČ oznámila, že její agenti zastřelili muže ve věku kolem dvaceti let. Ten se podle ní pokusil neoprávněně vstoupit do zabezpečeného sídla prezidenta USA Donalda Trumpa Mar-a-Lago na Floridě. Trump i jeho žena Melania byli tou dobou ve Washingtonu.
Jméno muže úřady nezveřejnily. Podle agentů „byl pozorován u severní brány pozemku Mar-a-Lago s něčím, co vypadalo jako brokovnice a kanystr na palivo“. Spatřen tam byl kolem 1:30 ráno místního času (7:30 SEČ).
Muž pocházel ze státu Severní Karolína. Jeho rodina před několika dny nahlásila, že se pohřešuje. Vyšetřovatelé se domnívají, že opustil Severní Karolínu a zamířil na jih. Cestou si pořídil brokovnici, řekl mluvčí Tajné služby Anthony Guglielmi. Obal zbraně byl podle něj nalezen v mužově vozidle.
Dotyčný projel severní branou resortu Mar-a-Lago, když z ní vyjíždělo jiné vozidlo, zastavili ho agenti Tajné služby a při konfrontaci byl smrtelně zraněn, dodal Guglielmi. Vyšetřovatelé pracují na sestavení psychologického profilu zastřeleného, jeho motiv zatím není znám.
Trump už v minulosti čelil výhrůžkám smrtí. V době volební kampaně byl 13. července 2024 zraněn při atentátu ve městě Butler v Pensylvánii.