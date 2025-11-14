Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozního cla

Švýcarsko se po měsících vyjednávání dohodlo se Spojenými státy na snížení cel na dovoz švýcarského zboží do USA z 39 na patnáct procent. Nová sazba tak bude stejná jako ta, která se vztahuje na zboží z Evropské unie. Podrobnosti mají být zveřejněny později.
Celní sazba pro Švýcarsko byla nejvyšší mezi vyspělými zeměmi. Spojené státy jsou pro švýcarské výrobky jedním z nejdůležitějších trhů.
Švýcarská vláda uvedla, že děkuje za konstruktivní jednání americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Dodala, že páteční setkání s americkým obchodním zmocněncem Jamiesonem Greerem bylo produktivní.
Švýcarská ekonomika je silně orientovaná na export a vysoké clo by jí mohlo způsobit vážné ekonomické problémy. Průmyslové asociace varovaly, že americké clo ohrožuje desítky tisíc pracovních míst.
Spojené státy jsou nejvýznamnějším vývozním trhem pro švýcarské farmaceutické výrobky, hodinky, stroje a čokoládu. Švýcarsko mělo se Spojenými státy loni obchodní přebytek 38,5 miliardy franků (více než jeden bilion korun).