Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozního cla


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Švýcarsko se po měsících vyjednávání dohodlo se Spojenými státy na snížení cel na dovoz švýcarského zboží do USA z 39 na patnáct procent. Nová sazba tak bude stejná jako ta, která se vztahuje na zboží z Evropské unie. Podrobnosti mají být zveřejněny později.

Celní sazba pro Švýcarsko byla nejvyšší mezi vyspělými zeměmi. Spojené státy jsou pro švýcarské výrobky jedním z nejdůležitějších trhů.

Švýcarská vláda uvedla, že děkuje za konstruktivní jednání americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Dodala, že páteční setkání s americkým obchodním zmocněncem Jamiesonem Greerem bylo produktivní.

Švýcarská ekonomika je silně orientovaná na export a vysoké clo by jí mohlo způsobit vážné ekonomické problémy. Průmyslové asociace varovaly, že americké clo ohrožuje desítky tisíc pracovních míst.

Spojené státy jsou nejvýznamnějším vývozním trhem pro švýcarské farmaceutické výrobky, hodinky, stroje a čokoládu. Švýcarsko mělo se Spojenými státy loni obchodní přebytek 38,5 miliardy franků (více než jeden bilion korun).

Aktuálně z rubriky Svět

Do Německa se vrátila dětská obrna. Virus odhalili v Hamburku

Při rutinní analýze odpadních vod v Hamburku odhalili epidemiologové částice viru poliomyelitidy, které způsobují dětskou obrnu. Nemoc se zatím v zemi nešíří a riziko podle úřadů zůstává nízké.
Právě teď

Spisovatel Boualem Sansal zůstane déle v berlínské nemocnici

Francouzsko-alžírský spisovatel Boualem Sansal, který dostal ve středu 12. listopadu po roce věznění v Alžírsku milost a odcestoval na léčení do Německa, zůstane ještě nejméně několik dní v Berlíně. Napsala to agentura AFP s odvoláním na informovaný zdroj. Sansal byl v Alžírsku od loňského listopadu držen ve vazbě a v červenci byl odsouzen k pěti letům vězení, protože se podle soudu provinil výroky, které údajně poškozují územní celistvost země.
před 1 mminutou

Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozního cla

Švýcarsko se po měsících vyjednávání dohodlo se Spojenými státy na snížení cel na dovoz švýcarského zboží do USA z 39 na patnáct procent. Nová sazba tak bude stejná jako ta, která se vztahuje na zboží z Evropské unie. Podrobnosti mají být zveřejněny později.
před 9 mminutami

Těžební firma BHP je zodpovědná za největší ekologickou havárii v Brazílii, rozhodl soud

Britsko-australský těžební gigant BHP je zodpovědný za největší ekologickou havárii v Brazílii, stěžovatelé proto mohou po firmě žádat odškodné. V pátek o tom rozhodl soud v Londýně. Při protržení přehrady v roce 2015 zahynulo na jihovýchodě Brazílie devatenáct lidí a právníci poškozených už dříve škody vyčíslili až na 36 miliard liber (985 miliard korun).
12:03Aktualizovánopřed 54 mminutami

Bitcoin dál klesá, jeho cena sestoupila pod 97 tisíc dolarů

Cena nejznámější kryptoměny bitcoin dál klesá, v pátek ráno sestoupila pod 97 tisíc dolarů (2,01 milionu korun). Obchodníci na kryptoměnových trzích přitom za den zaznamenali nucenou likvidaci kryptoměn za více než miliardu dolarů, ukazují data specializovaného webu CoinGlass. Zhodnocení bitcoinu od začátku roku se tak snížilo asi na pět procent, ještě začátkem října se pohybovalo kolem třiceti pěti procent.
11:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Maďarská výjimka z amerických sankcí na ropu platí i pro slovenskou rafinerii

Výjimka z amerických sankcí, kterou má na nákup ruské ropy Maďarsko, se bude vztahovat i na dodávky suroviny do bratislavské rafinerie Slovnaft. Novinářům to v pátek řekla slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Slovnaft patří do maďarské petrochemické skupiny MOL.
před 1 hhodinou

Ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly osm obětí

Údery ruské invazní armády na Ukrajinu zabily osm lidí. V noci na pátek zaútočilo Rusko na Kyjev, kde zemřelo šest lidí, dalších 35 je zraněno, uvedl starosta metropole Vitalij Klyčko. Mezi raněnými jsou i děti. Další dva mrtvé hlásí Oděská oblast. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusové použili k úderům na ukrajinské území zhruba 430 dronů a dvě desítky střel. Útokům čelilo údajně i Rusko, tvrzení však nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
05:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Čína protestuje proti americkému prodeji dílů pro stíhačky Tchaj-wanu

Čínské ministerstvo zahraničí v pátek vyjádřilo rozhořčení nad rozhodnutím Spojených států prodat Tchaj-wanu díly pro stíhačky. Čína podle svého ministerstva zahraničí učiní vše nezbytné k obraně své suverenity, územní celistvosti a bezpečnosti, napsala agentura Reuters. Peking považuje Tchaj-wan za součást svého území a v minulosti pohrozil, že se s ostrovem spojí i silou. Americké ministerstvo obrany ve čtvrtek oznámilo, že díly prodá za 330 milionů dolarů (přes 6,8 miliardy korun).
před 4 hhodinami
