Svobodní budou sestavovat vládu v Rakousku

Rakouský prezident Alexander Van der Bellen pověřil lídra Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Herberta Kickla sestavením vlády poté, co ztroskotala koaliční jednání mezi lidovci (ÖVP) a sociálními demokraty (SPÖ). Rozhovor trval více než hodinu, poté Kickl beze slova opustil vídeňský Hofburg, informuje agentura APA.

Nový předseda strany ÖVP Christian Stocker, který dříve předsedu strany FPÖ Herberta Kickla pravidelně kritizoval, na nedělní tiskové konferenci po svém zvolení prozatímním předsedou lidovců hovořil „o nové situaci“. Lidová strana by přijala jakoukoli nabídku FPÖ na koaliční jednání, řekl v neděli Stocker.

„Bylo by to poprvé v historii, kdy by strana FPÖ – považovaná mnohými za minimálně nacionálně populistickou, v některých ohledem možná i krajně pravicovou – získala křeslo ministerského předsedy,“ zmínil zahraniční zpravodaj ČT Jan Šilhan. Moderátor Roman Fojta upozornil, že FPÖ je známá svou vstřícností k Rusku.

Během pondělního jednání Kickla a Van der Bellena se před Hofburgem shromáždilo přibližně pět set demonstrantů, kteří protestovali proti podílu FPÖ na vládě.