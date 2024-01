Španělsko prožívá uprostřed zimy velmi teplé počasí. Vědci jsou zneklidněni

Konec letošního ledna na pláži u Valencie připomíná uprostřed zimy spíše teplé jaro. Maxima tu dosahují 28 stupňů Celsia. Zatímco jedni se koupou, druzí se opalují. Zahrádky barů a restaurací jsou plné. Turisté si to chválí, ale obyvatelé Valencie se na to dívají odlišně.

„Je to strašné, protože v létě tu máme velké vedro a neodpočineme si od něj. Prosím o trochu chladu,“ říká jedna z nich.

Buď je moc zima, nebo moc teplo

Nad dvacet stupňů teploměry ukazují i v Madridu, kde přitom v zimě dokáže být opravdová zima. Spíš než radost z pěkného počasí od místních zaznívají obavy. „Dělá mi to starosti. Je vrchol zimy a mělo by být chladno,“ říká obyvatelka hlavního města.

Druhá, penzionovaná učitelka Adela, to hodnotí ještě šířeji: „Ti, co říkají, že neexistuje klimatická změna, by se měli podívat, co se děje. Buď je moc zima, nebo moc teplo. Podle mě je to katastrofa.“