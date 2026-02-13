Soudce zablokoval snahu Pentagonu degradovat Kellyho kvůli videovzkazu vojákům


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, BBC, ČT24

Federální soudce Richard Leon zablokoval snahu šéfa Pentagonu Peta Hegsetha degradovat senátora Marka Kellyho z hodnosti kapitána námořnictva ve výslužbě. Hegseth se snažil Kellyho degradovat poté, co senátor s pěti dalšími zákonodárci vyzval příslušníky ozbrojených sil, aby neuposlechli dle nich nelegální rozkazy od administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Podle Leona by bylo takovéto potrestání porušením ústavy. Hegseth sdělil, že se proti rozhodnutí okamžitě odvolá.

Kapitán námořnictva ve výslužbě a bývalý astronaut Kelly americkou vládu zažaloval v lednu, jelikož se ho podle něj Hegseth nezákonně pokusil degradovat v odvetě za kritiku Trumpovy administrativy. Požádal soudce, aby degradaci zablokoval dočasným soudním příkazem.

Kelly se ve videovýzvě směřované příslušníkům ozbrojených sil připojil k Elise Slotkinové, bývalé analytičce Ústřední zpravodajské služby (CIA), která sloužila v Iráku, a dalším demokratům z Kongresu. Byli jimi Jason Crow, Maggie Goodlanderová, Chris Deluzio a Chrissy Houlahanová, kteří také mají zkušenosti z armády nebo tajných služeb.

Zákonodárci ve videu mimo jiné uvedli, že současná americká administrativa „staví uniformované vojenské a zpravodajské profesionály proti americkým občanům“. „Můžete odmítnout nezákonné rozkazy,“ sdělili také.

Soudce Leon uvedl, že ačkoli mají příslušníci ozbrojených sil podle prvního dodatku Ústavy USA omezenější ochranu svobody projevu než civilisté, žádný soud nikdy tato omezení nerozšířil na příslušníky ozbrojených sil v důchodu. „Tento soud má vše potřebné k závěru, že obžalovaní pošlapali svobody senátora Kellyho zaručené prvním dodatkem a ohrozili ústavní svobody milionů vysloužilých vojáků,“ odůvodnil své rozhodnutí Leon. „Přinejmenším si naši vysloužilí veteráni zaslouží od své vlády větší respekt a naše ústava požaduje, aby se jim ho dostalo,“ dodal.

„Vzpoura je vzpoura, ‚kapitáne‘,“ napsal Hegseth

„Proti tomuto rozhodnutí bude okamžitě podáno odvolání. Vzpoura je vzpoura, ‚kapitáne‘,“ napsal na síti X Hegseth krátce poté, co soudce vydal předběžné opatření.

Mluvčí Bílého domu podle agentury Reuters uvedl, že rozhodnutí soudu nebude v této věci konečným slovem a že „Hegseth oprávněně nařídil přezkum s cílem určit budoucí kroky v důsledku těchto nebezpečných komentářů senátora Kellyho“.

Hlasitému kritikovi Trumpa hrozí, že přijde o výsluhy. Chtějí mě umlčet, míní
Americký senátor Mark Kelly

Kelly ve svém prohlášení sdělil, že oceňuje „pečlivé posouzení případu soudcem a jasnost jeho rozhodnutí“. „Ale také vím, že to možná ještě neskončilo,“ dodal dle BBC s tím, že je připraven pokračovat v „boji“ proti Trumpově administrativě.

Rozhodnutí soudu bylo zveřejněno tentýž týden, co velká porota v USA odmítla obžalovat Kellyho a dalších pět aktérů videovýzvy. Prokurátoři se je pokusili obvinit z porušení federálního zákona o zákazu zasahování do loajality, morálky či disciplíny ozbrojených sil Spojených států, sdělil agentuře Reuters nejmenovaný zdroj. O vznesení obžaloby usiloval úřad prokurátorky USA pro federální okrsek District of Columbia Jeanine Pirroové.

Soud odmítl žalobu na Kellyho kvůli výzvě k neuposlechnutí nelegálních rozkazů
Senátor Mark Kelly (uprostřed), 29. ledna 2026

Demokratičtí zákonodárci video zveřejnili loni v listopadu v době, kdy Trumpova administrativa čelila kritice kvůli nasazení Národní gardy v amerických městech a kvůli smrtícím úderům na lodě v Karibiku, které vláda USA bez poskytnutí důkazů viní z pašování drog do Spojených států. Útoky navíc proběhly bez souhlasu Kongresu.

Poté, co bylo video zveřejněno, Trump na sociálních sítích zveřejnil, že členové Kongresu by měli být zatčeni a postaveni před soud. Video označil za vzpurné chování slovy: „TRESTÁ SE SMRTI!“. Později pro Fox News upřesnil: „Nevyhrožuji smrtí, ale myslím, že mají vážné potíže.“

