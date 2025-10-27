Soud vydal další zatykač na vězněného starostu Istanbulu

Důležité
před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Turecký soud vydal další formální zatykač na vězněného istanbulského starostu Ekrema Imamoglua, podezírá jej z trestného činu politické špionáže. Napsala o tom agentura Reuters s odvoláním na turecká státní média, krok označila za další zesílení represí vůči opozici.

Imamoglu, který je považovaný za hlavního politického rivala prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, je od března ve vězení kvůli podle něj nepodloženým obviněním z korupce. V červenci ho soud poslal do vězení za urážku istanbulského prokurátora. Úřady ho obvinily i v jiných kauzách.

Poslední obvinění z politické špionáže u soudu v neděli odmítl a v pátek ho označil za „lež, pomluvu a spiknutí“, jaké „by ani ďábla nenapadly“.

Turecká státní agentura Anadolu uvedla, že kromě Imamoglua vydal soud v Istanbulu v noci na pondělí zatykače na dva další lidi včetně šéfredaktora vůči vládě kritické televize Tele1. Tuto stanici už v pátek stát zabavil kvůli obvinění ze špionáže.

Turecká policie zadržela opozičního starostu z Istanbulu a dalších 47 lidí
Demonstrace turecké opoziční Lidové republikánské strany (CHP)

Na Imamoglua vydal soud zatykač na základě obvinění z korupce za účelem získání peněz na prezidentskou kandidaturu a na základě obvinění ze špionáže ve snaze zajistit si mezinárodní podporu.

Turecké úřady obvinily stovky členů a zvolených zástupců Imamogluovy Lidové republikánské strany (CHP), největšího opozičního uskupení v Turecku, z trestných činů souvisejících s korupcí. Podle zástupců CHP jde o „zpolitizované a protidemokratické represe“, jejichž cílem je zničit hrozbu pro Edogana. Vláda toto tvrzení odmítá.

Agentura Reuters podotýká, že jistou úlevu v této atmosféře pro opozici znamenal v pátek rozsudek jiného soudu, který zamítl snahu svrhnout lídra CHP a zrušit výsledky sjezdu strany z roku 2023. Na něm byl do čela strany zvolen Özgür Özel.

Napětí v Turecku se stupňuje, opozice vyzývá k mobilizaci
Potyčky před centrálou turecké Republikánské lidové strany v Istanbulu, 8. srpna

Polsko nedaleko hranic s Českem hlásí katarální horečku ovcí

Polsko ohlásilo výskyt katarální horečky ovcí v okrese nedaleko českých hranic. Podle agentury Reuters o tom informovala Světová organizace pro zdraví zvířat (WOAH). Toto virové onemocnění se šíří po Evropě včetně Česka, kam se po patnácti letech vrátilo v září loňského roku.
před 29 mminutami

Litva bude sestřelovat údajně pašerácké balony pronikající z Běloruska

Litva začne sestřelovat meteorologické balony, které na její území pronikají z Běloruska a opakovaně tam narušily leteckou dopravu. Podle agentury Reuters to oznámila premiérka Inga Ruginienéová. Litevské úřady z incidentů obviňují běloruské pašeráky cigaret, kteří podle nich kontraband posílají v malých horkovzdušných balonech.
před 41 mminutami

Hurikán Melissa v Karibiku zesílil na největší, pátou kategorii

Hurikán Melissa dosáhl nejvyšší možné síly páté kategorie s větrem o rychlosti až 260 kilometrů za hodinu a nadále postupuje směrem k Jamajce, informuje americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Meteorologové předpokládají, že Jamajku zasáhne živel v úterý. Hurikán si dosud vyžádal životy čtyř osob – tří na Haiti a jedné v Dominikánské republice, kde je také jeden člověk nezvěstný. NHC v oblasti severního Karibiku vydalo varování před katastrofickými záplavami a sesuvy půdy.
před 1 hhodinou

Soud vydal další zatykač na vězněného starostu Istanbulu

Turecký soud vydal další formální zatykač na vězněného istanbulského starostu Ekrema Imamoglua, podezírá jej z trestného činu politické špionáže. Napsala o tom agentura Reuters s odvoláním na turecká státní média, krok označila za další zesílení represí vůči opozici.
před 1 hhodinou

Ukrajinský útok na přehradu u Bělgorodu komplikuje ruské tažení v Charkovské oblasti

Po útoku ukrajinských sil na přehradu nedaleko ruského města Bělgorod z ní prosakuje voda, která zaplavuje okolí. Podle médií poškození přehrady pocítí ruské jednotky, které útočí v sousední Charkovské oblasti. Některé z jejich pozic v okolí města Vovčansk tak byly fakticky odříznuty od hlavních invazních sil. Sobotní útok potvrdil o den později velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Brovdi. Obě válčící strany proti sobě v noci na pondělí vyslaly další bezpilotní letouny.
před 1 hhodinou

Česko by mohlo být pro Německo vzorem při integraci Ukrajinců, píše Die Welt

Tuzemsko by mohlo Německu posloužit jako vzor, jak dobře integrovat ukrajinské uprchlíky. Výzvu, kterou příchod statisíců Ukrajinců představoval, zvládla země bravurně, napsal v článku přední německý list Die Welt.
před 1 hhodinou

Venezuela odsoudila údajnou vojenskou provokaci USA a Trinidadu

Venezuela ostře kritizovala vojenské cvičení Spojených států a Trinidadu a Tobaga probíhající v Karibiku, během kterého se podle Caracasu americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) pokouší osnovat operaci k vyvolání války proti Venezuele. Autoritářský venezuelský režim uvedl, že zadržel „skupinu žoldáků“ s informacemi o akci CIA, píší agentury Reuters a AFP.
před 2 hhodinami

Téměř polovina populace žije za méně než sedm dolarů na den, uvádí zpráva OSN

Více než miliarda lidí žila v roce 2024 v „akutní multidimenzionální chudobě“, osm z deseti chudých je vystaveno přímým klimatickým rizikům a takřka polovina světové populace žije za méně než sedm dolarů na den. Rozvojový program OSN (UNDP) o tom informoval v Globálním indexu multidimenzionální chudoby za rok 2025 zveřejněném na Mezinárodní den za odstranění chudoby, který připadá na 17. října. I přes významný pokles za poslední desetiletí zůstává světová chudoba jedním z nejnaléhavějších problémů současnosti.
před 4 hhodinami
