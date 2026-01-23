Soud propustil na kauci majitele baru, v němž ve Švýcarsku na Nový rok hořelo

Soud ve švýcarském kantonu Valais v pátek po složení kauce nařídil propuštění Jacquese Morettiho, který spoluvlastní bar v lyžařském středisku Crans-Montana, v němž v noci na Nový rok vypukl požár, jenž připravil o život čtyřicet lidí. Informují o tom agentury. Moretti spolu s manželkou Jessicou Morettiovou, která je rovněž spolumajitelkou baru, čelí podezření ze zabití z nedbalosti.
Moretti složil kauci ve výši 200 tisíc švýcarských franků (přibližně 5,2 milionu korun), za což mu soud zrušil vazbu a uložil mu podmínky, které mají zabránit případnému útěku, vyplývá z prohlášení soudu.
Moretti musí odevzdat své doklady a pobytové dokumenty státnímu zastupitelství. Nesmí opustit zemi a musí se každý den hlásit na policejní stanici. Prokuratura pro jeho manželku vazbu nežádala, ačkoliv pro ni platí podobné podmínky a rovněž nesmí vycestovat.
Spolumajitel baru Le Constellation byl ve vazbě od 9. ledna. Při požáru o silvestrovské noci v baru zahynulo čtyřicet lidí a 116 dalších utrpělo zranění.
Místní úřady později uvedly, že příčinou byla zřejmě zábavní pyrotechnická fontána, od níž se vzňala pěnová výplň stropu. Požár se rychle rozšířil a lidé se v panice snažili ze suterénního klubu uniknout po úzkém schodišti.