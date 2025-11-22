Slovenská vláda chce novým zákonem ovládnout další úřad, opozice to kritizuje


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK

Slovenská vláda navrhla zrušit současný úřad na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti a nahradit ho novou institucí. Tu by mohla vládní koalice premiéra Roberta Fica (Smer) personálně ovládnout. Vyplývá to z návrhu zákona, který kabinet schválil na své mimořádné schůzi. Opozice označila předlohu za skandální.

Nový zákon připravilo ministerstvo vnitra, které se v minulosti dostalo do sporu s uvedeným úřadem. Ten dříve přiznal postavení chráněného oznamovatele, takzvaného whistleblowera, elitním policistům, jež ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) bez předchozího souhlasu úřadu postavil mimo službu. Za to podle tisku ministerstvo dostalo pokuty, kvůli kterým se s úřadem soudí.

Nynější Ficova vláda už v minulosti prosadila změny zákonů, které jí umožnily vyměnit vedení některých institucí, včetně veřejnoprávní televize a rozhlasu.

„Jsou zde komplikované procedury, které nám neuvěřitelně prodlužují různé postupy, které musíme realizovat,“ řekl novinářům Fico k návrhu nového zákona. Ministerstvo vnitra v materiálu kromě jiného napsalo, že práva zaměstnavatelů ve vztahu k whistleblowerům nejsou dostatečně chráněna.

Vláda se podle slovenské opozice mstí

Kabinet chce, aby se sněmovna zabývala předlohou zrychleně. To by znamenalo možnost jejího schválení už na nadcházející schůzi sněmovny, která začne v úterý 25. listopadu. V parlamentu se vláda opírá o většinu několika hlasů. Nový zákon by měl začít platit hned po zveřejnění ve sbírce zákonů.

Nová instituce s názvem Úřad na ochranu obětí trestných činů a oznamovatelů protispolečenské činnosti má také převzít od ministerstva spravedlnosti kompetence v oblasti ochrany obětí trestných činů.

„Toto je osobní msta Roberta Fica za stíhání jeho lidí. Neumí řešit problémy lidí, jen šířit nenávist a mstít se,“ reagovalo na návrh nového zákona nejsilnější opoziční hnutí Progresívní Slovensko. Exministryně spravedlnosti za opoziční stranu Svoboda a Solidarita Mária Kolíková má za to, že vláda chce připravovanou instituci ovládnout.

Evropská komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli novele ústavy
Bratislavský hrad

Podle médií uvedená skupina policistů kolem Jána Čurilly, kterou ministr vnitra postavil mimo službu a jež čelí obvinění v souvislosti s takzvanou válkou v bezpečnostních složkách země, v minulosti vyšetřovala i politicky citlivé kauzy spjaté například s představiteli Ficovy strany Smer-sociální demokracie.

Šest policistů včetně Čurilly nedávno zase vyhrálo spor se Šutajem Eštokem na ochranu osobnosti, podle rozhodnutí soudu jim má ministr vyplatit odškodné shodně po patnácti tisících eur (363 500 korun). Ministr vnitra prohrál spor na základě takzvaného kontumačního rozsudku, neboť nereagoval na výzvy vyjádřit se k žalobě, které mu soud posílal do jeho elektronické schránky.

V exekuci kvůli nevybírání elektronické schránky. Slovenský ministr se chce bránit
Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas)

Ministr sice přiznal, že elektronickou schránku nesledoval, současně ale soud za verdikt kritizoval. Jeho strana Hlas-sociální demokracie pak ohlásila, že navrhne úpravu pravidel vydávání rozsudků pro zmeškání.

Výběr redakce

Slovenská vláda chce novým zákonem ovládnout další úřad, opozice to kritizuje

Slovenská vláda chce novým zákonem ovládnout další úřad, opozice to kritizuje

před 55 mminutami
Evropští lídři odmítli americko-ruský plán v současné podobě, píše DPA

Evropští lídři odmítli americko-ruský plán v současné podobě, píše DPA

před 1 hhodinou
Lídři skupiny G20 přijali deklaraci už první den, bez účasti USA

Lídři skupiny G20 přijali deklaraci už první den, bez účasti USA

před 1 hhodinou
Bulharsko dopadlo překupníky s uměleckými předměty

Bulharsko dopadlo překupníky s uměleckými předměty

před 2 hhodinami
Odsouzený brazilský exprezident Jair Bolsonaro byl zatčen, měl plánovat útěk

Odsouzený brazilský exprezident Jair Bolsonaro byl zatčen, měl plánovat útěk

před 2 hhodinami
Na severovýchodě Moravy bude v noci a v neděli sněžit, varují meteorologové

Na severovýchodě Moravy bude v noci a v neděli sněžit, varují meteorologové

před 3 hhodinami
Obyvatelé Rohova v referendu schválili výstavbu větrných elektráren

Obyvatelé Rohova v referendu schválili výstavbu větrných elektráren

před 4 hhodinami
Realitu předsudků přiblíží žákům nová počítačová hra

Realitu předsudků přiblíží žákům nová počítačová hra

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Slovenská vláda chce novým zákonem ovládnout další úřad, opozice to kritizuje

Slovenská vláda navrhla zrušit současný úřad na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti a nahradit ho novou institucí. Tu by mohla vládní koalice premiéra Roberta Fica (Smer) personálně ovládnout. Vyplývá to z návrhu zákona, který kabinet schválil na své mimořádné schůzi. Opozice označila předlohu za skandální.
před 55 mminutami

Evropští lídři odmítli americko-ruský plán v současné podobě, píše DPA

Evropští lídři odmítají americko-ruský plán na ukončení rusko-ukrajinské války v jeho současné podobě, píše DPA. Na návrhu je podle nich potřeba dále pracovat. Ukrajinská prezidentská kancelář dříve uvedla, že Kyjev nikdy nebude překážkou míru a jeho představitelé budou bránit legitimní zájmy ukrajinského lidu a základy evropské bezpečnosti. V nadcházejících dnech budou ukrajinští činitelé se spojenci jednat o krocích k ukončení ruské agrese.
před 1 hhodinou

Lídři skupiny G20 přijali deklaraci už první den, bez účasti USA

Deklarace ze summitu lídrů skupiny G20 v Johannesburgu zdůrazňuje závažnost klimatických změn, uvedla agentura Reuters. Text prohlášení jednomyslně přijali všichni přítomní členové skupiny, cituje agentura AP Vincenta Magwenyu, mluvčího jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy.
před 1 hhodinou

Bulharsko dopadlo překupníky s uměleckými předměty

Bulharská policie provedla ve spolupráci s Europolem razii proti gangu s uměleckými předměty, policisté zatkli 35 lidí. Vyvrcholila tak čtyři roky trvající operace, díky které se podařilo zajistit přes tři tisíce historických artefaktů ukradených po celém světě. Jde například o sošky, mince, ikony nebo zbraně.
před 2 hhodinami

Odsouzený brazilský exprezident Jair Bolsonaro byl zatčen, měl plánovat útěk

Brazilská policie zatkla exprezidenta Jaira Bolsonara, sdělili jeho právníci agentuře Reuters. Podle agentury AP zadržení exprezidenta nařídil soud se zdůvodněním, že Bolsonaro plánoval útěk jen několik dní před svým nástupem do vězení. Bolsonara v září soud poslal na 27 let za mříže za pokus o převrat a dosud byl kvůli svému zdravotnímu stavu v domácím vězení. Odvolání nejvyšší soud zamítl, a podle agentury AP tak Bolsonara čekalo uvěznění.
před 2 hhodinami

Počet dětí unesených ze školy v Nigérii vzrostl na tři sta

Počet pohřešovaných dětí, které ozbrojenci v pátek unesli z nigerijské katolické internátní školy, vzrostl na tři sta z původně hlášených 215. Uvedly to místní úřady. I nadále platí informace, že útočníci kromě dětí odvlekli také dvanáct vyučujících. Ozbrojenci zaútočili na školu v oblasti místní správy Agwara v pátek po 1:00 místního času, přičemž útok trval přibližně dvě hodiny.
před 5 hhodinami

Rusko zaútočilo na ukrajinsko-rumunský hraniční přechod

Rusko zaútočilo v noci na sobotu na ukrajinsko-rumunský hraniční přechod Orlivka v Oděské oblasti, píše Ukrajinska pravda. Moskva vyslala na Ukrajinu celkem 104 dronů, zaútočila také balistickou raketou Iskander-M. Ukrajinské protivzdušné síly odrazily útok 89 bezpilotních letounů. Počet obětí po středečním útoku na Ternopil vzrostl na 32, je mezi nimi i sedmiletá polská dívka.
před 5 hhodinami

Politika diverzity porušuje lidská práva, uvádí pravidla americké diplomacie

Diplomaté Spojených států amerických se mají řídit novými pravidly. Lidská práva podle nich porušují země, které prosazují politiku diverzity nebo zavádějí zákony proti šíření nenávisti na sociálních sítích – tedy třeba Velká Británie, Francie nebo Německo. Podporu naopak mohou čekat státy sdílející stejný pohled na svět jako administrativa prezidenta Donalda Trumpa.
před 6 hhodinami
Načítání...