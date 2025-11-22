Slovenská vláda chce novým zákonem ovládnout další úřad, opozice to kritizuje

Slovenská vláda navrhla zrušit současný úřad na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti a nahradit ho novou institucí. Tu by mohla vládní koalice premiéra Roberta Fica (Smer) personálně ovládnout. Vyplývá to z návrhu zákona, který kabinet schválil na své mimořádné schůzi. Opozice označila předlohu za skandální.
Nový zákon připravilo ministerstvo vnitra, které se v minulosti dostalo do sporu s uvedeným úřadem. Ten dříve přiznal postavení chráněného oznamovatele, takzvaného whistleblowera, elitním policistům, jež ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) bez předchozího souhlasu úřadu postavil mimo službu. Za to podle tisku ministerstvo dostalo pokuty, kvůli kterým se s úřadem soudí.
Nynější Ficova vláda už v minulosti prosadila změny zákonů, které jí umožnily vyměnit vedení některých institucí, včetně veřejnoprávní televize a rozhlasu.
„Jsou zde komplikované procedury, které nám neuvěřitelně prodlužují různé postupy, které musíme realizovat,“ řekl novinářům Fico k návrhu nového zákona. Ministerstvo vnitra v materiálu kromě jiného napsalo, že práva zaměstnavatelů ve vztahu k whistleblowerům nejsou dostatečně chráněna.
Vláda se podle slovenské opozice mstí
Kabinet chce, aby se sněmovna zabývala předlohou zrychleně. To by znamenalo možnost jejího schválení už na nadcházející schůzi sněmovny, která začne v úterý 25. listopadu. V parlamentu se vláda opírá o většinu několika hlasů. Nový zákon by měl začít platit hned po zveřejnění ve sbírce zákonů.
Nová instituce s názvem Úřad na ochranu obětí trestných činů a oznamovatelů protispolečenské činnosti má také převzít od ministerstva spravedlnosti kompetence v oblasti ochrany obětí trestných činů.
„Toto je osobní msta Roberta Fica za stíhání jeho lidí. Neumí řešit problémy lidí, jen šířit nenávist a mstít se,“ reagovalo na návrh nového zákona nejsilnější opoziční hnutí Progresívní Slovensko. Exministryně spravedlnosti za opoziční stranu Svoboda a Solidarita Mária Kolíková má za to, že vláda chce připravovanou instituci ovládnout.
Podle médií uvedená skupina policistů kolem Jána Čurilly, kterou ministr vnitra postavil mimo službu a jež čelí obvinění v souvislosti s takzvanou válkou v bezpečnostních složkách země, v minulosti vyšetřovala i politicky citlivé kauzy spjaté například s představiteli Ficovy strany Smer-sociální demokracie.
Šest policistů včetně Čurilly nedávno zase vyhrálo spor se Šutajem Eštokem na ochranu osobnosti, podle rozhodnutí soudu jim má ministr vyplatit odškodné shodně po patnácti tisících eur (363 500 korun). Ministr vnitra prohrál spor na základě takzvaného kontumačního rozsudku, neboť nereagoval na výzvy vyjádřit se k žalobě, které mu soud posílal do jeho elektronické schránky.
Ministr sice přiznal, že elektronickou schránku nesledoval, současně ale soud za verdikt kritizoval. Jeho strana Hlas-sociální demokracie pak ohlásila, že navrhne úpravu pravidel vydávání rozsudků pro zmeškání.