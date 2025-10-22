Severní Korea odpálila na východ do moře rakety krátkého doletu

Severní Korea ve středu ráno (v noci na dnešek SELČ) odpálila severovýchodním směrem několik balistických střel krátkého doletu, informovala agentura Reuters s odvoláním na jihokorejskou armádu. Jde o první takový test od letošního května, KLDR k němu přikročila týden před klíčovým summitem v Jižní Koreji. Ačkoli provádění balistických testů Severní Koreji zakazuje rezoluce OSN, země se k tomuto kroku letos odhodlala již popáté.
Jihokorejská tisková agentura Jonhap nejprve uvedla, že KLDR odpálila jednu raketu směrem do moře u východního pobřeží země. Jihokorejský sbor náčelníků štábů později oznámil, že brzy ráno detekoval několik střel pravděpodobně krátkého doletu, které byly vypáleny z oblasti poblíž hlavního města KLDR Pchjongjangu severovýchodním směrem. Informace o odpalu Jižní Korea sdílí se Spojenými státy a Japonskem, dodala armáda. Později doplnila informaci, že střely uletěly vzdálenost asi 350 kilometrů od místa odpalu.
Nová japonská premiérka Sanae Takaičiová, která se ujala úřadu teprve v úterý, uvedla, že odpálení severokorejských raket nemělo žádný dopad na bezpečnost Japonska.
Severní Korea naposledy testovala balistické rakety 8. května, kdy vypálila několik střel krátkého doletu ze svého východního pobřeží. Tento měsíc pak na velké vojenské přehlídce, jíž přihlížel severokorejský vůdce Kim Čong-un a řada zahraničních hostů včetně čínského premiéra, představila novou mezikontinentální raketu Hwasong-20. Tamní státní média ji označila za „nejsilnější jaderný strategický zbraňový systém“ země.
V jihokorejském Kjongdžu se koncem příštího týdne koná summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC). Na okraj jednání by se zde měli sejít americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching.