Sasko a Durynsko čekají zemské volby, favoritem je AfD

Alternativa pro Německo čeká na své první velké vítězství, v Durynsku podle průzkumů s náskokem zvítězí. Jejím tamním lídrem je Björn Höcke, učitel dějepisu ze západního Německa, kterého lze – jak potvrdil soud – nazývat fašistou. „Němci potřebují opět normální a živé vlastenectví. Už osmdesát let jsme světovými dějinami hnáni jako vyvrhelové. Takhle to už nemůže pokračovat dál,“ hlásá Höcke.

AfD u voličů boduje zejména kritikou migrační politiky, se kterou není spokojena většina Němců. Radikální řešení Alternativy proto rezonují. I po atentátu v Solingenu, kdy odmítnutý žadatel o azyl, který se vyhnul deportaci, zavraždil nožem tři lidi a další zranil.

„Náhlý zvrat, který by vedl k tomu, že by AfD v Durynsku nezvítězila, nehrozí,“ míní zpravodaj ČT v Německu Pavel Polák. Podle něj však není samozřejmostí, že bude AfD vládnout. „Bude záležet na tom, jestli se do zemského parlamentu dostane třeba strana Zelených – pokud ano, bylo by možné vytvořit vládní koalici proti AfD,“ ujasnil Polák.

V Sasku mohou AfD porazit křesťanští demokraté

Proti AfD se v obou spolkových zemích také demonstruje a ve společnosti tak panuje napětí. Zatímco v Durynsku je vítězství Alternativy pro Německo jisté, v Sasku ji mohou porazit křesťanští demokraté, kteří tam vládnou bez přestávky od roku 1990.

Nedělní zemské volby budou pro Německo přelomové. Úspěch AfD by vedl k dalšímu přitvrzení migrační politiky. I ostatní strany, včetně těch ve vládě, si uvědomují, že stát musí být ráznější.