Rusové zničili část ukrajinských systémů Patriot, tvrdí některá zahraniční média

Některá média informují, že Rusové zničili dvě ukrajinská odpalovací zařízení systému protivzdušné obrany Patriot u města Pokrovsk v Doněcké oblasti. Ozbrojené síly Ukrajiny se k tomu nevyjádřily, zatímco Institut pro studium války (ISW) upozornil, že dosud nezískal důkaz, který by to potvrdil. Bylo by to poprvé za dva roky ruské plnohodnotné invaze, kdy by se Rusům podařilo najít a zničit odpalovací zařízení systému Patriot. Zahraniční zpravodajské portály zároveň informovaly, že z bojů byly údajně vyřazeny i tři salvové raketomety HIMARS využívané ukrajinskou armádou.