Rusové dostanou lístky se čtyřmi kandidáty na prezidenta

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , AP , The Moscow Times , Meduza , ČT24 , Rádio Svobodná Evropa

Putin je v Rusku u moci z pozice prezidenta nebo premiéra již přes 23 let. V čele země plánuje i nadále setrvat, umožnila mu to změna ústavy, která mu v současném stavu povoluje další dvě šestiletá období.

Agentura AP uvedla, že jeho zvolení je téměř jisté, a to zejména díky přísné státní kontrole, kterou během desetiletí u moci vytvořil. Putinovi příznivci i odpůrci podle ČTK očekávají, že se chopí nového šestiletého funkčního období, které – pokud jej dokončí – z něj udělá nejdéle sloužícího vládce Ruska od 18. století, napsala agentura Reuters. Nový mandát by měl trvat do roku 2030.