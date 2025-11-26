Ruský útok na Záporoží zranil 18 lidí, Ukrajina zasáhla závod v Čeboksarech

Rusko v noci na středu zaútočilo na Ukrajinu dvěma balistickými střelami a 90 drony, protivzdušná obrana 72 z nich zlikvidovala, uvedlo ukrajinské letectvo. Vzdušné síly zároveň uvedly, že evidují zásahy střelami a drony na deseti blíže neupřesněných místech a že útok pokračuje. Ukrajina podle telegramového kanálu Astra zasáhla závod VNIIR-Progress v Čeboksarech, kde se vyrábí elektrická zařízení. Kyjev i Moskva hlásí zraněné.
Noční ruský útok na město Záporoží zranil osmnáct lidí, většinu z nich tvoří ženy, píše server RBK-Ukrajina s odvoláním na šéfa správy Záporožské oblasti Ivana Fedorova. „Zranění utrpělo dvanáct žen a šest mužů. Lékaři poskytují všem nezbytnou pomoc,“ sdělil regionální činitel. Rusové při útoku podle zpravodajského portálu poničili tři desítky výškových budov a dvě desítky soukromých domů. Poškozeny jsou také studentské koleje, dodal web.
Ruské ministerstvo obrany informovalo o nočním sestřelení 33 ukrajinských dronů nad čtyřmi ruskými regiony a Černým mořem. Informace nelze nezávisle ověřit.
Ruské ministerstvo obrany obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených dronech. Resort obrany nehlásí ani škody. Regionální ruští činitelé zpravidla mluví o určitých škodách nebo případně o zraněných či zabitých civilistech.
Útok na ruské Čeboksary
Šéf ruské Čuvašské republiky Oleg Nikolajev podle serveru Meduza uvedl, že ukrajinské drony v noci zaútočily na město Čeboksary, přičemž dva obyvatelé utrpěli zranění a vznikly škody na dvou obytných budovách.
Podle ruskojazyčného webu stanice BBC starosta města Stanislav Trofimov informoval o evakuaci obyvatel domů v jedné ze čtvrtí do místní školy. Čuvašská republika se nachází několik stovek kilometrů východně od Moskvy.
Podle telegramového kanálu Astra zasáhly bezpilotní letouny v Čeboksarech závod VNIIR-Progress, kde se vyrábí elektrická zařízení, a dvanáctipatrovou obytnou budovu, píše Meduza. O úderu na tento podnik podle webu informuje také ukrajinský telegramový kanál Exilenova+.
Závod VNIIR-Progress se stal terčem útoku ukrajinských dronů už dříve, generální štáb ukrajinské armády tehdy uvedl, že se tam vyrábí antény Kometa, které se používají například v dronech a naváděných bombách, dodala Meduza.
Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí bojů jsou vzdušné útoky, které podnikají obě země. Rusko v posledních týdnech opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva se od začátku invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť ve snaze narušit morálku obyvatel země a její vojenskou výrobu.
Kyjev v posledních měsících stále častěji zaměřuje údery vedle ruských vojenských objektů také na energetická a průmyslová zařízení. Deklarovaným záměrem je omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.
Načítání...