Ruský útok na Záporoží zranil 18 lidí, Ukrajina zasáhla závod v Čeboksarech


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Rusko v noci na středu zaútočilo na Ukrajinu dvěma balistickými střelami a 90 drony, protivzdušná obrana 72 z nich zlikvidovala, uvedlo ukrajinské letectvo. Vzdušné síly zároveň uvedly, že evidují zásahy střelami a drony na deseti blíže neupřesněných místech a že útok pokračuje. Ukrajina podle telegramového kanálu Astra zasáhla závod VNIIR-Progress v Čeboksarech, kde se vyrábí elektrická zařízení. Kyjev i Moskva hlásí zraněné.

Noční ruský útok na město Záporoží zranil osmnáct lidí, většinu z nich tvoří ženy, píše server RBK-Ukrajina s odvoláním na šéfa správy Záporožské oblasti Ivana Fedorova. „Zranění utrpělo dvanáct žen a šest mužů. Lékaři poskytují všem nezbytnou pomoc,“ sdělil regionální činitel. Rusové při útoku podle zpravodajského portálu poničili tři desítky výškových budov a dvě desítky soukromých domů. Poškozeny jsou také studentské koleje, dodal web.

Ruské ministerstvo obrany informovalo o nočním sestřelení 33 ukrajinských dronů nad čtyřmi ruskými regiony a Černým mořem. Informace nelze nezávisle ověřit.

Ruské ministerstvo obrany obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených dronech. Resort obrany nehlásí ani škody. Regionální ruští činitelé zpravidla mluví o určitých škodách nebo případně o zraněných či zabitých civilistech.

Rumunsko kvůli dronům vyslalo šest stíhaček, Moldavsko evakuovalo vesnici
Dron na střeše domu v Moldavsku (25. listopadu 2025)

Útok na ruské Čeboksary

Šéf ruské Čuvašské republiky Oleg Nikolajev podle serveru Meduza uvedl, že ukrajinské drony v noci zaútočily na město Čeboksary, přičemž dva obyvatelé utrpěli zranění a vznikly škody na dvou obytných budovách.

Podle ruskojazyčného webu stanice BBC starosta města Stanislav Trofimov informoval o evakuaci obyvatel domů v jedné ze čtvrtí do místní školy. Čuvašská republika se nachází několik stovek kilometrů východně od Moskvy.

Podle telegramového kanálu Astra zasáhly bezpilotní letouny v Čeboksarech závod VNIIR-Progress, kde se vyrábí elektrická zařízení, a dvanáctipatrovou obytnou budovu, píše Meduza. O úderu na tento podnik podle webu informuje také ukrajinský telegramový kanál Exilenova+.

Závod VNIIR-Progress se stal terčem útoku ukrajinských dronů už dříve, generální štáb ukrajinské armády tehdy uvedl, že se tam vyrábí antény Kometa, které se používají například v dronech a naváděných bombách, dodala Meduza.

Rusko útočilo na Kyjev. Cílilo na „vše, co zabezpečuje normální život“
Dopady ruských útoků na Kyjev (25. listopadu 2025)

Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí bojů jsou vzdušné útoky, které podnikají obě země. Rusko v posledních týdnech opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva se od začátku invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť ve snaze narušit morálku obyvatel země a její vojenskou výrobu.

Kyjev v posledních měsících stále častěji zaměřuje údery vedle ruských vojenských objektů také na energetická a průmyslová zařízení. Deklarovaným záměrem je omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.

